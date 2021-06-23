Brave Search – новый поисковый сервис с прицелом на конфиденциальность





Компания Brave, создавшая одноимённый браузер, запустила поисковую систему, якобы ориентированную на конфиденциальность. Запуск Brave Search последовал после того, как Brave объявила о своем намерении противостоять Google. В этих целях она планировала использовать технологию, разработанную поисковой системой Tailcat, которую компания недавно приобрела.

Новый поисковый сервис Brave Search с прицелом на приватность запущен в статусе бета-версии. Отмечается, что поисковик «построен на основе полностью независимого индекса и не отслеживает пользователей, их поисковые запросы или их клики». По словам компании, более 100 тыс. человек подписалось на бета-тест сервиса. За последнее время поисковая система обслужила более 32 млн активных пользователей. Компания также заявляет, что её поисковая система придерживается следующих принципов, которые отличают её от конкурентов:

Конфиденциальность: отсутствие отслеживания или профилирования пользователей. Пользователь на первом месте: на первом месте находится пользователь, а не реклама и индустрия данных. Независимость: у Brave есть собственный поисковый индекс, позволяющий отвечать на общие запросы конфиденциально, не полагаясь на других провайдеров. Выбор: скоро, варианты для платного поиска без рекламы и поиска с поддержкой рекламы. Прозрачность: никаких секретных методов или алгоритмов для искажения результатов, а вскоре – и открытые модели ранжирования, курируемые сообществом. Это обеспечит разнообразие и предотвратит алгоритмические ошибки и прямую цензуру. Плавность: лучшая в своем классе интеграция между браузером и поиском без ущерба для конфиденциальности, от персонализации до мгновенных результатов по мере ввода пользователя. Открытость: Brave Search скоро станет доступным для других поисковых систем.

Как заявляют разработчики, поисковый сервис Brave Search не ограничен только для пользователей браузера Brave. Работать с ним могут и пользователи других браузеров.

«В отличие от старых поисковых систем, которые отслеживают и профилируют пользователей, и новых поисковых систем, которые в основном представляют собой оболочку старых систем и не имеют собственных индексов, Brave Search предлагает новый способ получения релевантных результатов с помощью индекса, поддерживаемого сообществом, в то же время гарантируя конфиденциальность. Brave Search сегодня заполняет пустоту на рынке, поскольку миллионы людей утратили доверие к экономике слежки и активно ищут решения, позволяющие контролировать свои данные», — заявил генеральный директор и соучредитель Brave Брендан Эйх.

Компания заявляет, что использует собственный индекс, включающий анонимное содействие сообщества для уточнения и улучшения результатов поиска. При этом компания воздерживается от использования данных Bing или Google. Brave признаёт, что в настоящее время определённые запросы и результаты поиска по изображениям недостаточно актуальны для обычных пользователей. В таких случаях в компании используют API-интерфейсы из других сервисов для передачи результатов поиска. Компания позиционирует сервис Brave Search как альтернативу Google и DuckDuckGo, предлагая то, что, по их словам, не может предложить ни один другой конкурент.

Brave Search не будет показывать рекламу на этом раннем этапе бета-тестирования. Но в дальнейшем компания предложит варианты как платного поиска без рекламы, так и бесплатного поиска с поддержкой рекламы. Также компания намерена рассмотреть возможность привлечения частных рекламных объявлений с распределением долей дохода, как в настоящее время работает пользовательская реклама Brave. Доступ к поисковой системе можно получить по адресу brave.com/search или через приложения Brave для ПК, Android и iOS.

Источник: xda-developers