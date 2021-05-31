Британський фінтех-сервіс Revolut запустив переказ грошей в Україну більш ніж в 30 валютах





Відомий британський фінтех-сервіс Revolut запустив послугу грошових переказів в Україну. Зокрема у листі користувачам сервіс повідомив, що тепер можна висилати гроші в Україну в понад 30 валютах.

На карти українських банків можна висилати суми в доларах, швейцарських франках, фунтах та інших валютах. Гривня наразі не підтримується. Комісія за переказ становитиме від 3 до 5 євро. Гроші йтимуть на рахунок одержувача від 3 до 5 робочих днів.

Щоб переказати кошти з Revolut в Україну потрібно зробити наступні кроки:

Перейдіть у розділ Payments, оберіть Send та New

Додайте банк отримувача Add a bank recipient та вкажіть Україну

Додайте повне ім’я отримувача, код SWIFT/BIC та інші необхідні данні

Натисніть Add beneficiary й вкажіть необхідну суму для переказу

У той же час, як повідомили в прес-службі компанії, повноцінно сервіс в Україні ще не запустився і новин про це поки немає.

Нагадаємо, що британську компанію Revolut запустили у 2015 році росіянин Микола Сторонський та українець Влад Яценко. Сервіс дозволяє переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютами, купувати страховку тощо.

Revolut не має відділень, тому всі операції з картами проходять в однойменному застосунку на смартфоні. Після чергового раунду залучення інвестицій в лютому 2020 року Revolut оцінили в 5,5 млрд доларів.

Джерело: ЕП