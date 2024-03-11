Новости WTF 11.03.2024 в 12:24 comment views icon

Британскую королевскую семью поймали на некачественной редактуре фото

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новостей

Британскую королевскую семью поймали на некачественной редактуре фото

После месяцев спекуляций о местонахождении Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской и будущей королевы Англии, королевская семья обнародовала сегодня фотографию, которая, похоже, была отредактирована. Если целью было успокоить общественность относительно местонахождения Миддлтон, то фотография дала обратный эффект.

Изображение вызывает тревогу с первого взгляда, сообщает The Verge. Все улыбаются так ярко, как через фильтр Snapchat. Миддлтон на снимке сидит — это понятно, учитывая, что в январе она перенесла какую-то неразглашаемую операцию на брюшной полости, — но перспектива кажется неправильной. Действительно ли ее руки такие длинные?

Она все еще висит на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram, поэтому можно ознакомиться с оригиналом, но издание приводит несколько скриншотов, что выглядят так, будто их редактировал новичок в Photoshop, который слишком положился на инструмент Heal (Вылечить).

1Британскую королевскую семью поймали на некачественной редактуре фотоБританскую королевскую семью поймали на некачественной редактуре фотоБританскую королевскую семью поймали на некачественной редактуре фото

Это изображение было опубликовано через несколько месяцев после того, как Миддлтон исчезла из поля зрения общественности. Королевская семья держала в тайне состояние ее здоровья и причины ее отсутствия, что привело к появлению теорий заговора. Обнародование ее явно отредактированного изображения на День матери в Великобритании не помогло.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить