Британскую королевскую семью поймали на некачественной редактуре фото

После месяцев спекуляций о местонахождении Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской и будущей королевы Англии, королевская семья обнародовала сегодня фотографию, которая, похоже, была отредактирована. Если целью было успокоить общественность относительно местонахождения Миддлтон, то фотография дала обратный эффект.

Изображение вызывает тревогу с первого взгляда, сообщает The Verge. Все улыбаются так ярко, как через фильтр Snapchat. Миддлтон на снимке сидит — это понятно, учитывая, что в январе она перенесла какую-то неразглашаемую операцию на брюшной полости, — но перспектива кажется неправильной. Действительно ли ее руки такие длинные?

Она все еще висит на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram, поэтому можно ознакомиться с оригиналом, но издание приводит несколько скриншотов, что выглядят так, будто их редактировал новичок в Photoshop, который слишком положился на инструмент Heal (Вылечить).

Это изображение было опубликовано через несколько месяцев после того, как Миддлтон исчезла из поля зрения общественности. Королевская семья держала в тайне состояние ее здоровья и причины ее отсутствия, что привело к появлению теорий заговора. Обнародование ее явно отредактированного изображения на День матери в Великобритании не помогло.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!