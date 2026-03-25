В Великобритании тестируют запрет соцсетей для подростков

Олександр Федоткін

У Великій Британії тестують заборону соцмереж для підлітків

Правительство Великобритании запустило ряд пилотных проектов с участием сотен семей, посвященных запрету на использование соцсетей, связанному с этим комендантским часом и ограничениями.


Целью проектов является оценка влияния ограничений по использованию соцсетей на детей и подростков, включая сон, семейную жизнь и обучение. По данным британских чиновников, около 30 тыс. родителей откликнулись на консультации по вопросам цифрового благополучия детей.

Различные пилотные проекты будут реализовываться в домах 300 подростков в течение шести недель. Будет проверяться, как различные ограничения влияют на повседневную жизнь юношей. Каждая из семей-участниц получит один из четырех вариантов ограничений.

Первую группу родителей научат использовать родительский контроль для удаления или полного отключения доступа к ряду мессенджеров и соцсетей, имитируя домашний запрет на их использование. Вторая группа родителей введет запрет на использование собственными детьми самых популярных соцсетей, включая Instagram, TikTok и Snapchat, на один час в день. 


Третья группа — введет полный запрет на использование соцсетей детьми с 21:00 до 7:00. Детям будут давать возможность пользоваться соцсетями только на несколько часов после школы. Четвертая, контрольная группа родителей позволит детям пользоваться соцсетями как и раньше.

Для оценки эффективности с родителями будут проводиться интервью в начале и в конце проектов. Это позволит чиновникам понять, какое влияние на жизнь детей имело ограничение по использованию соцсетей, в частности, отношения в семье, успеваемость в школе и сон.

Родителей также будут спрашивать о трудностях, с которыми они сталкивались в попытках контролировать доступ собственных детей к соцсетям, например о настройках родительского контроля и способах, которыми подростки пытались его обходить.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ раскритиковал повсеместный запрет на использование соцсетей детьми. В организации заявляют, что дети имеют право на безопасный доступ к соцсетям из-за улучшения дизайна платформ и усиленной модерации контента. Фонд предупредил, что запреты на пользование социальными сетями могут подтолкнуть детей к пребыванию в нерегулируемых, менее безопасных средах.

Ранее мы писали, что во Франции запретили соцсети до 15 лет и телефоны в школах. Первой демократической страной, которая ввела подобные ограничения, была Австралия. Принятый закон запретил детям до 16 лет использовать соцсети, включая Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch и Kick.

Источник: Neowin

