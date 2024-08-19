«Британский Билл Гейтс», софтверный магнат Майк Линч, пропал во время крушения его яхты

Предприниматель Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом», пропал без вести во время крушения его яхты. Линч был основателем программной компании Autonomy, которую приобрела Hewlett Packard за $11,1 млрд. Линч также является членом Королевской инженерной академии Великобритании и Королевского общества.

Линч является одним из шести пропавших без вести после того, как у берегов Сицилии во время шторма затонула его суперяхта. На борту судна во время трагедии находились 22 человека, 15 из которых были спасены итальянской береговой охраной и пожарными. Одного человека установили как погибшего.

Предприниматель и его 18-летняя дочь Ханна считаются пропавшими без вести, его жену Анджелу Бакарес удалось спасти. Еще один британец, двое американцев и канадец также считаются пропавшими без вести. Итальянская береговая охрана заявляет:

«Сегодня около 5:00 утра после сильного шторма 56-метровая яхта Bayesian под британским флагом затонула вблизи Портичелло».

В отчетах местных служб говорится, что лодка затонула после удара миниторнадо из ветра и воды, которые образуются во время шторма. Рыбаки увидели смерч у побережья около 3:55 утра по местному времени, а вскоре после этого увидели сигнал бедствия, который, возможно, поступал с Bayesian. Когда подплыли, они обнаружили лишь остатки судна, плавающие в воде.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Восемь из спасенных, в том числе ребенок, сейчас находятся в местных больницах в стабильном состоянии. Годовалого ребенка спасла его мать, которая держала голову дочери над водой и кричала о спасении.

Капитан еще одной лодки, которая была неподалеку, сказал журналистам, что он забрал 15 выживших со спасательного плота, и что Bayesian перевернулась на бок перед тем, как ты, как затонуть. Яхта Bayesian принадлежит компании Revtom, зарегистрированной на острове Мэн, единоличным владельцем которой является Анджела Бакарес. Роскошная яхта может перевозить 12 гостей и десять членов экипажа.

В последние годы Майк Линч фигурировал в новостях из-за судебного иска HP. В нем компания утверждает, что Autonomy преувеличила состояние фирмы и ввела в заблуждение регуляторов, чтобы способствовать продаже. Линч был экстрадирован в США и выиграл дело в начале этого года. После того как он был оправдан в деле HP, Линч сказал: «Я с нетерпением жду возвращения в Великобританию и возвращения к тому, что я люблю больше всего: своей семье и инновациям в своей отрасли».

Итальянская береговая охрана продолжает поиски, привлекая как водолазов, так и группы вертолетов. Они обнаружили обломки примерно на 50 метров под поверхностью. Операция продлится всю ночь, на место происшествия выедут дополнительные группы специалистов.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Источники: PC Gamer, The Guardian, BBC