В едва ли не самом медленном столкновении лодок в истории яхта Стива Джобса Venus пошла на таран судна мексиканского миллиардера. К счастью, никто не пострадал.

У побережья Неаполя, Италия пара роскошных яхт столкнулась друг с другом. Инцидент в море привел к тому, что Venus, построенная для покойного Стива Джобса, похоже, пыталась ударить в борт яхту мексиканского магната розничной торговли и телевещания Рикардо Салинаса Плиего.

Видео слоу-мо инцидента Салинас опубликовал в Instagram. Venus медленно дрейфовала в сторону Lady Moura, его собственной сверхбольшой яхты. Нос яхты основателя Apple коснулся борта более крупного судна. После столкновения Venus оттолкнулась назад.

Похоже, что экипаж яхты Джобса не смог вмешаться достаточно быстро, чтобы избежать столкновения. Команда судна Плиего использовала клаксоны и кричала, чтобы обратить внимание команды Venus на ситуацию.

«Я хотел бы знать, что делали капитан и экипаж, когда они не видели яхту размером с мою. Вы видите, что идиотов в мире хватает», — прокомментировал Салинас.

Мексиканского владельца не было на Lady Moura, а его яхта во время происшествия не двигалась. Лорен Пауэлл Джобс также не была на борту Venus.

Столкновение со скоростью черепахи не нанесло никакого серьезного ущерба лодкам, Салинас утверждает, что на борту его судна есть большая царапина. Поскольку это большая дорогая яхта, ремонт, вероятно, тоже будет недешевым. Но Лорен Пауэлл Джобс, состояние которой оценивается в $14,4 млрд, видимо, «потянет» любой ремонт. В шутку Салинас попросил своих подписчиков покупать продукты Apple через розничную сеть Group Elektra, которой он владеет, чтобы Джобс могла заплатить за убытки.

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По состоянию на четверг Пауэлл Джобс занимает 126 место в рейтинге самых богатых людей в мире. Она унаследовала значительную часть своего состояния от своего покойного мужа, Стива Джобса, который умер в 2011 году. Салинас является наследником публичной компании Grupo Elektra, которая основана его дедом в 1950-х годах. Сейчас он руководит финансово-розничной корпорацией и TV Azteca, второй мексиканской телекомпанией. Он занимает 221 место в рейтинге самых богатых людей в мире с состоянием в $10 млрд.

Источники: Forbes, Apple Insider