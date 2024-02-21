Британский Королевский флот второй раз подряд не сумел запустить ядерную ракету Trident для тестирования

Испытательный запуск британской ядерной ракеты с подводной лодки Королевского военно-морского флота второй раз подряд оказался неудачным, что таблоиды назвали унижением для Королевского военно-морского флота.

Баллистическая ракета Trident II упала в море неподалеку от места запуска у побережья Флориды. К тому же, на борту подводной лодки-носителя HMS Vanguard во время неудачного испытания находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Министерство обороны (МО) сообщило Business Insider, что во время испытания британских ядерных сил сдерживания произошла «аномалия». Точная причина того, что пошло не так, остается совершенно секретной.

Испытание в целом подтвердило эффективность британских ядерных сил сдерживания, в которых мы абсолютно уверены. Мы уверены, что аномалия была связана с конкретным событием, и поэтому нет никаких последствий для надежности ракетных систем Trident. Ядерные силы сдерживания Великобритании остаются безопасными, надежными и эффективными. — заявил представитель МО.

Trident — это название британской программы ядерных вооружений, которая включает группу из четырех подводных лодок, ракет дальнего радиуса действия и ядерных боеголовок. По меньшей мере одна из подводных лодок находится на постоянном патрулировании для сдерживания угроз, а боеголовки не устанавливаются на ракеты во время испытаний. Ракеты Trident II были разработаны в США компанией Lockheed Martin.

Официальные лица говорят, что ракета Trident остается одной из самых эффективных в мире и успешно прошла 190 испытаний. Последнее произошло в 2016 году, когда подводная лодка британского флота у побережья США выпустила ракету по заранее установленной цели в море у побережья Западной Африки. Однако она дала осечку и вместо этого направилась в сторону США.

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Январский провал испытаний стал очередным в череде досадных инцидентов для Королевского флота, который, по словам критиков, уже давно недофинансируется. Ранее в этом месяце два авианосца Королевского флота испытали технические проблемы, из-за чего не смогли присоединиться к учениям НАТО у берегов Норвегии.

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