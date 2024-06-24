Bugatti Tourbillon — гибридный гиперкар с суммарной мощностью 1800 л.с., скоростью до 446 км/ч и ценой $4 млн

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Bugatti анонсировала свой новый гиперкар. На этот раз поклонникам скорости предлагается гибридный автомобиль Tourbillon (в переводе «вихрь», «ураган»), которой комбинирует атмосферный ДВС с тремя электромоторами, суммарно выдающими мощность 1800 л.с. и скорость до 446 км/ч.

Tourbillon получил совершенно новый 8,3-литровый атмосферный силовой агрегат V16 мощностью 1000 л.с. На передней оси дополнительно установлена пара электродвигателей, еще один электродвигатель расположен на задней оси, что обеспечивает общую мощность 800 л.с. (596 кВт). Электродвигатели питаются от относительно небольшой аккумуляторной батареи емкостью 25 кВтч с масляным охлаждением и напряжением 800 В. В полностью электрическом режиме Tourbillon имеет запас хода 60 км.

Руль Bugatti Tourbillon напоминает швейцарские часы. Автомобиль имеет полностью аналоговый блок панели приборов, размещенный на руле, который состоит из более 600 отдельных деталей из титана, алюминия, хрусталя, рубинов и сапфиров.

В центральной консоли скрыт HD дисплей, который при необходимости можно развернуть в портретном или ландшафтном режиме, отображая данные автомобиля или изображение с камеры заднего вида.

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В конструкции авто широко применяются композитные материалы, а детали подвески изготовлены методом 3D-печати. Все это делает Tourbillon легче, чем его предшественник, Chiron, даже с двигателем V16, который весит 252 кг.

Сейчас Bugatti Tourbillon проходит этап испытаний, прототипы уже тестируются на дорогах. Цена авто составит $4 млн, поставки заказчикам планируют начать в 2026 году. Всего планируется выпустить 250 автомобилей, которые будут собираться вручную.

Источник: newatlas

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