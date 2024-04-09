Бунтовали, не помогло: ENESTECH Software из холдинга TECHIIA 4 месяца не платит зарплаты

Компания ENESTECH Software, которая входит в холдинг TECHIIA, уже не первый месяц задерживает выплаты сотрудникам. Большинство работников пока не получили компенсации за четыре месяца.

Об этом сообщил DOU со ссылкой на многочисленные источники внутри компании.

Не отрицал наличие финансовых проблем у компании и сам СЕО ENESTECH Software.

DOU приводит цитаты 5 разных источников. Резюмируем тезисы, которые повторяются во всех.

Первые задержки зарплат начались прошлой весной. Сначала средства задерживали на месяц и больше, а потом вообще перестали выплачивать.

Невыносимой ситуация стала с осени 2023 года. Тогда были зафиксированы задержки в один-два месяца.

Новые сотрудники, которые пришли в компанию недавно, получают зарплату регулярно и без задержек.

Интересно, что после первых задержек работники, якобы, объединились и артикулировали свои предложения начальству, в результате чего проблему на некоторое время удалось решить.

«Тогда осенью мы с командой устроили бунт. Сказали нашему руководителю, что не выйдем на работу, если деньги не отдадут до конкретной даты. Объяснили, что нам нужно платить за жилье и мы живем за счет кредитных лимитов. Предлагали присоединиться к нашему бунту всей компании, но многие отказались. Поэтому получилось организоваться только командой. И это сработало — нам действительно выплатили зарплату к определенной дате, раньше, чем остальным отделам», — сообщил один из сотрудников компании.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Что ответили в компании?

Ситуацию прокомментировал CEO и соучредитель ENESTECH Software Сергей Пуриш. Он подтвердил, что у компании есть финансовые трудности и он ожидает исправления ситуации в этом месяце.