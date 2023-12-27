Новости Авто 27.12.2023 в 13:40 comment views icon

BYD получил условную лицензию на тестирование автономного вождения (L3) на скоростных дорогах

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Юрій Орос

Автор новин

BYD получил условную лицензию на тестирование автономного вождения (L3) на скоростных дорогах

Китайский гигант по производству электромобилей BYD заявил, что получил условную лицензию на автономное вождение уровня 3 (L3) на скоростных дорогах. BYD получила первую лицензию в Китае в июле, говорится в официальном аккаунте у Weibo, передает Reuters.

Ранее в декабре BMW Group заявила, что получила лицензию на испытание автономного вождения уровня L3 на скоростных дорогах в Шанхае, а Mercedes-Benz будет проводить L3-испытания на определенных автомагистралях в Пекине.

IM Motors, бренд электромобилей государственного китайского автопроизводителя SAIC Motor также подал заявку в министерство промышленности Китая на получение разрешения на выпуск автомобилей с уровнем автономности L3.

Китайська BYD побудує в Угорщині новий завод з виробництва електромобілів

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