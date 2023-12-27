BYD получил условную лицензию на тестирование автономного вождения (L3) на скоростных дорогах

Китайский гигант по производству электромобилей BYD заявил, что получил условную лицензию на автономное вождение уровня 3 (L3) на скоростных дорогах. BYD получила первую лицензию в Китае в июле, говорится в официальном аккаунте у Weibo, передает Reuters.

Ранее в декабре BMW Group заявила, что получила лицензию на испытание автономного вождения уровня L3 на скоростных дорогах в Шанхае, а Mercedes-Benz будет проводить L3-испытания на определенных автомагистралях в Пекине.

IM Motors, бренд электромобилей государственного китайского автопроизводителя SAIC Motor также подал заявку в министерство промышленности Китая на получение разрешения на выпуск автомобилей с уровнем автономности L3.