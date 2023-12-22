Новини Авто 22.12.2023 о 17:21 comment views icon

Китайська BYD побудує в Угорщині новий завод з виробництва електромобілів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Очікується, що підприємство, побудоване в Сегеді, на півдні Угорщини, створить тисячі робочих місць для місцевих жителів.

Найбільший китайський конкурент Tesla з квітня 2016 року вже має базу у місті Комаром на північному заході Угорщини, яка збирає електробуси й стала першим заводом BYD у Європі.

За даними Reuters, нині у компанії понад 30 індустріальних парків і виробничих баз по всьому світу, а також заводи в США, Бразилії, Японії та Індії.

Згідно з нещодавнім дослідженням Counterpoint, BYD майже наздогнала глобальні продажі Tesla в третьому кварталі 2023 року — на обидві припадало 17% загального світового ринку чистих електромобілів. Tesla поставила загалом понад 435 000 автомобілів, а BYD — 431 600, що лише на 3500 автомобілів менше, ніж у Tesla.

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