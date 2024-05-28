BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечивает запас хода более 2000 км

Компания BYD представила новую гибридную силовую установку, которая способна позволить автомобилю проехать более 2000 километров без подзарядки или дозаправки. Это будет касаться двухрежимных нлагин-гибридных автомобилей BYD, которые имеют полный бак топлива и полностью заряженный аккумулятор.

Эта веха знаменует последнее достижение BYD в сокращении потребления топлива в течение пяти поколений гибридов с момента их первого дебюта в 2008 году.

BYD перевернула китайский автомобильный рынок широким снижением цен даже за счет определенных потерь прибыльности. В прошлом году было продано 3 млн автомобилей, а в этом году к марту — почти 1 млн. На каждые два гибрида, проданные в Китае, приходится один BYD, что подчеркивает весомую долю компании.

В начале 2022 года BYD полностью прекратила производство автомобилей, работающих исключительно на ископаемом топливе. Теперь она наращивает экспорт гибридов на развивающиеся рынки, где нет инфраструктуры для зарядки аккумуляторов.

Первыми автомобилями с новой силовой установкой, которая обеспечит возможность автономного пробега в 2100 км, станут среднеразмерные седаны Qin L и Seal 06. Они были представлены на Пекинском автосалоне в апреле и относятся к серии Dynasty и Ocean соответственно.

Источник: bloomberg