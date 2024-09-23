BYD Song Pro DM-i: плагин-гибрид с запасом хода до 1400 км

BYD выпустила обновленный компактный плагин-гибридный кроссовер Song Pro DM-i. Эта модель получила новейшую гибридную систему DM 5.0 от BYD, которая улучшает топливную эффективность и производительность.

Song Pro DM-i имеет дизайн лица дракона от BYD с тонкими затемненными фарами и трапециевидной решеткой радиатора. Передний бампер имеет острые детали, похожие на клыки, что придает кроссоверу более агрессивный вид. Боковой профиль остался подобным предыдущей модели, но затемненные оконные рамы и новосозданные легкосплавные диски с пятью спицами придают свежести. На заднем фонаре во всю ширину теперь отображается логотип BYD, который заменяет старые надписи «Build Your Dreams».

Длина автомобиля составляет 4735 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1710 мм, а колесная база — 2712 мм. Song Pro DM-i использует гибридную систему BYD DM пятого поколения. Она сочетает в себе 1,5-литровый двигатель с максимальной мощностью 74 кВт (99 л.с.) и электромотор мощностью 120 кВт (160 л.с.). Доступны два варианта батареи: емкостью 12,96 кВт-ч и 18,31 кВт-ч, что обеспечивает запас хода на электрической энергии 75 км и 115 км соответственно. Автомобиль также поддерживает внешнюю выходную мощность 3,3 кВт для дополнительной функциональности. Расход топлива колеблется от 4,85 до 4,9 литра на 100 км в режиме разряженного аккумулятора. Смешанный запас хода заявлен до 1400 км.

Внутри Song Pro DM-i отличается новой янтарно-коричневой цветовой гаммой. В авто доступен 15,6-дюймовый плавающий сенсорный экран, оснащенный системой BYD DiLink. Панель приборов также содержит цифровой дисплей. Центральная консоль сохраняет физические кнопки для легкого доступа к основным функциям. Дополнительные опции включают сиденья с электрорегулировкой (в 8 направлениях для водителя и в 4 направлениях для пассажира) и панорамный люк площадью 1,2 квадратного метра.

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Song Pro DM-i поддерживает беспроводную зарядку телефона мощностью 50 Вт, интеллектуальную систему голосового взаимодействия и систему контроля качества воздуха PM2.5. Салон предлагает 31-цветное освещение, ключ смартфона с поддержкой NFC и умные облачные сервисы BYD.

Кроссовер оснащен интеллектуальной системой помощи водителю Level 2 DiPilot. Основные функции включают интеллектуальный круиз-контроль (ICC), адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о лобовом столкновении (FCW), автоматическое экстренное торможение (AEB) и обнаружение слепых зон (BSD).

Цена обновленного BYD Song Pro DM-i составляет от $15980 до $20230. Всего предлагается 4 комплектации.

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Источник: carnewschina