Бывший сотрудник Toyota создал первый в мире электромобиль-амфибию Fomm

Сотрудник компании Toyota Хидео Цурумаки лично стал свидетелем множества человеческих трагедий, вызванных землетрясением и цунами в Японии в 2011 году. В результате, он бросил свою стабильную работу в Toyota и занялся разработкой первого в мире плавающего электромобиля.

В 2012 году Цурумаки основал компанию Fomm Corp., целью которой стало создание компактного городского водонепроницаемого автомобиль на электротяге, который умел бы ездить в неглубоких водах и даже плавать. Не имея финансирования и производственных мощностей, Цурумаки сам строил первый опытный образец такого транспортного средства. В итоге, был создан крошечный четырехместный электромобиль Fomm, внешне похожий на автомобиль для гольфа. Это первый в мире электрокар, умеющий передвигаться по воде.

К сегодняшнему дню Цурумаки уже построил четвертый прототип своего плавающего электромобиля Fomm, который способен ездить по суше и воде. Благодаря четырем сменным батареям, на одном заряде он в состоянии проехать 160 километров, развивая максимальную скорость на суше 80 км/ч, на воде – 20 км/ч.

Первый в мире плавающий электромобиль уйдет в производство на завод Таиланда в декабре этого года. И по задумке создателя, за год можно выпускать порядка 10 тыс. автомобилей ценой около $5000.

Источник: autocentre