Canalys: К концу года количество используемых умных колонок превысит 100 млн устройств

Исследовательская компания Canalys опубликовала отчёт о состоянии рынка умных колонок и поделилась прогнозом относительно его дальнейшего развития.

Аналитики Canalys считают, что на конец 2018 года объём этого рынка превысит 100 млн установленных умных колонок. Для сравнения, в 2017 году количество используемых устройств составляло менее 40 млн единиц. При этом интерес к таким устройствам в дальнейшем будет увеличиваться, и к 2020 году количество домов с установленными умными колонками достигнет уровня 225 млн.

Как ожидается, до конца текущего года более 50% всех установленных умных колонок будут представлять собой устройства Amazon Echo, на долю Google Home будет приходиться около 30% устройств, а доля Apple HomePod составит около 4%. Основными причинами столь высокой популярности решений Amazon и Google называют внедрение закрытой экосистемы и ценовые войны, в результате которых пользователи имеют большой выбор привлекательных предложений.

Рассматривая данные по странам, можно констатировать факт, что США является основным рынком для умных колонок, но другие страны постепенно также начинают проявлять интерес к этим устройствам. Если в 2017 году на долю США приходились 3 из 4 проданных умных колонок (75%), то к концу 2018 года этот показатель снизится до 64%. В Великобритании по итогам года доля используемых умных колонок снизятся с 10% в 2017 году до 8% в 2018 году, но фактическое количество используемых устройств увеличится в 2 раза. Похожая ситуация будет наблюдаться и в Германии. В Китае можно ожидать наиболее высокие темпы роста внедрения таких устройств. Продажи этих устройств до конца года достигнут показателя 10 млн единиц. При этом данный рынок обладает огромным потенциалом роста. Здесь насчитывается около 450 млн домохозяйств, что в 3 раза превышает показатель США.

Источник: gsmarena