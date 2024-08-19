Candela P-12: Саудовская Аравия запускает эффективный электрический водный транспорт на подводных крыльях

Саудовская Аравия поставила перед собой амбициозный план — она имеет целью перевозить людей по пустынному мегаполису на электрических лодках с подводными крыльями. Чтобы достичь своей цели, Саудовская Аравия уже приобрела 8 новых электрических паромов P-12 шведского производителя электрических лодок Candela.

Электрические лодки Candela известны не только своей высокой эффективностью, но и тем, как они достигают такой высокой эффективности. Компания предлагает управляемые компьютером судна на подводных крыльях, которые автоматически поднимают лодки над водой. Благодаря этому батареи работают гораздо дольше, а лодки путешествуют быстрее и на большее расстояние.

«P-12 разработан для создания систем водного транспорта с нулевым уровнем выбросов, которые имеют значительные улучшения по сравнению с традиционными водными перевозками», — объяснил Густав Хассельског, генеральный директор и основатель Candela. «В отличие от устаревших систем с большими, медленными и неэнергоэффективными обычными паромами, Candela P-12 является меньшей и более быстрой единицей, что позволяет гораздо чаще отправляться и быстрее доставлять пассажиров. Все предметы первой необходимости и услуги будут всего в нескольких минутах езды на лодке».

Саудовская Аравия планирует использовать Candela P-12 в своем пустынном мегаполисе NEOM, который сейчас строится вдоль Красного моря. Город уже приобрел восемь P-12, это самый большой коммерческий заказ в истории Candela. Ожидается, что суда будут поставлены со следующего года.

Используя управляемые компьютером суда на подводных крыльях, чтобы поднять лодки над водой, Candela может уменьшить потребление энергии более чем на 80%. Это означает, что лодки могут пройти в 5 раз большее расстояние с такой же батареей, что используют обычные электрические лодки. Или же они могут использовать значительно меньшую батарею, обеспечивая тот же запас хода.

Новый Candela P-12 может вместить до 30 пассажиров и имеет радиус действия до 100 км от батареи емкостью 252 кВтч. Этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей в прибрежном транспорте. Паром имеет пару двигателей собственной разработки Candela C-POD, обеспечивающих общую пиковую мощность 340 кВт (456 л.с.). Вектор тяги обеспечивает ловкое маневрирование, даже движение в сторону, когда это необходимо.

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P-12 может быстро заряжаться с помощью быстрой зарядки постоянного тока. Для лодок Candela нужна только типичная автомобильная зарядная станция постоянного тока, подобная тем, которые вы найдете на автостоянке. Это означает, что они могут использовать существующую доковую инфраструктуру и недорогие зарядные устройства.

P-12 не только сокращает затраты энергии, необходимой для коммерческих паромных систем, но также предлагает гораздо более плавное и комфортное плавание, даже над бурной водой. Поскольку лодка не раскачивается и не разбивается о волны, а находится над водой, даже пассажиры, склонные к морской болезни, считают эту поездку удобной.

Источник: electrek

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