Candela P-8 Voyager – электрическое водное такси на подводных крыльях, способное разгоняться до 55 км/ч и бороться с 1,5-метровыми волнами

Шведская компания Candela представила свой новый электрический водный транспорт под названием Candela P-8 Voyager. Эта новинка предназначена для замены традиционных водных такси и коммерческих пассажирских судов, которые обычно используют двигатели внутреннего сгорания.

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Candela P-8 Voyager представляет собой электрическую лодку на подводных крыльях. Такая конструкция позволяет лодке во время движения парить над поверхностью воды и потреблять меньше энергии. Бортовой контроллер полёта (Flight controller) автоматически меняет угол атаки крыла, когда лодка достигает скорости 16 узлов (около 29,6 км/ч), позволяя ей отрываться от поверхности воды и летать над волнами. При швартовке подводные крылья убираются в углубление корпуса.

Контроллер полёта анализирует данные с датчиков, чтобы учитывать высоту волн и обеспечивать плавность хода даже в неблагоприятных условиях. Система может справиться с волнами и кильватерной струей высотой 120-150 см. Это обеспечивается благодаря высокому просвету и быстрым регулировкам по крену, тангажу и высоте, которые выполняются 100 раз в секунду.

«Вы действительно получаете мореходные качества 100-футового корабля в 28-футовом», — заявил руководитель направления коммерческих судов Candela Эрик Эклунд.

В компании также отмечают, что след, оставляемый Candela P-8 Voyager, не больше, чем у знаменитых венецианских гондол. Так что такие лодки могут использовать в районах, чувствительных к волнам от кораблей.

В лодке используется двигатель Candela C-POD, который был специально разработан для судов на подводных крыльях. Пара погружных электродвигателей обеспечивает мощность 50 кВт и напрямую приводит в движение гребные винты, вращающиеся в противоположных направлениях, без необходимости в какой-либо промежуточной трансмиссии. Это снижает уровень шума, не требует использования масла, охлаждающей жидкости и уменьшает необходимость технического обслуживания. Двигатели Candela C-POD могут работать без обслуживания до 3000 часов.

Лодка Candela P-8 Voyager имеет длину 8,5 метра и имеет место для 6 пассажиров помимо экипажа. Она развивает крейсерскую скорость 20 узлов (37 км/ч) и достигает максимальной скорости 30 узлов (55,6 км/ч). Транспортное средство имеет постоянное подключение и поддерживает беспроводные обновления, что позволяет круглосуточному сервисному отделу Candela выполнять удалённое устранение неполадок.

Источник: electrek