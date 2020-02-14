Canon анонсировала беззеркальную камеру EOS R5 с поддержкой записи 8K-видео и бюджетную зеркальную модель EOS 850D с поддержкой 4K





Компания Canon подготовила к выпуску две новые цифровые камеры: топовую беззеркальную EOS R5 и бюджетную зеркальную EOS 850D.

Как отмечает производитель, модель Canon EOS R5 разработана с учётом отзывов пользователей и потребностей рынка. Устройство получило новый полнокадровый CMOS сенсор и поддержку записи видео в разрешении 8K. Также сообщается о высокой скорости съёмки фотографий – до 12 кадров в секунду при использовании механического затвора и до 20 кадров в секунду при использовании бесшумного электронного затвора. Таким образом, новинка хорошо подойдёт для съёмки спортивных событий и быстро движущихся объектов. Ещё одним новшеством стало использование встроенной системы стабилизации изображения, которая будет работать совместно с системой стабилизации изображения в объективе. Наконец, камера Canon EOS R5 получила два слота для карт памяти, хотя производитель не уточняет, какого именно типа. Компания также не спешит делиться и другими техническими подробностями, такими как параметры записи видео и разрешение сенсора. Однако, учитывая возможность записи 8K-видео, можно ожидать разрешение сенсора не менее 33 Мп. Более подробные сведения будут раскрыты во время проведения мероприятия CP+ Camera and Photo, которое будет проходить в Токио с 27 февраля по 1 марта.

Дополнительно стало известно, что Canon готовит к выпуску сразу 9 объективов с системой крепления RF, включая RF100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM для спортивной съёмки. Они будут представлены в этом году.

Кроме того, Canon также анонсировала зеркальную камеру EOS 850D, которая на некоторых рынках будет фигурировать под названием EOS Rebel T8i. Новинка получила сенсор с таким же разрешением, как и у предшественника, но благодаря использованию нового более производительного процессора обработки изображений Digic 8 удалось повысить скорость серийной съёмки до 7 кадров в секунду. Как и предыдущая модель, новое устройство оснащено системой автоматической фокусировки на базе 45 крестообразных точек. Но теперь добавлена поддержка определения лиц автофокусом. В режиме Live View при использовании системы автофокусировки Dual Pixel AF скорость серийной съёмки составляет 7,5 кадров в секунду. Новинка также способна записывать видео в разрешении 4K с частотой до 24 кадров в секунду (но только с контрастным автофокусом) и в разрешении Full HD с частотой до 60 кадров в секунду (с автофокусом Dual Pixel). Среди прочих особенностей отмечаются поворотный дисплей с разрешением 1,04 млн точек, слот для карт памяти с поддержкой стандарта UHS I и батарея, которая обеспечивает возможность съёмки до 700 фотографий от одного заряда.

Новая камера Canon EOS 850D (EOS Rebel T8i) поступит в продажу в скором времени по цене $750. Комплект с объективом EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM оценивается в $900.

Источник: Engadget 1, 2