Canon анонсировала более доступную полнокадровую беззеркальную камеру EOS RP за $1300 и семь новых сменных объективов с байонетом RF

Компания Canon официально анонсировала свою вторую полнокадровую беззеркальную камеру под названием EOS RP. Напомним, устройство Canon EOS R было представлено в прошлом году. Новинка отличается более доступной ценой и ориентирована на массовый сегмент рынка.

Новая камера Canon EOS RP оснащена 26,2-мегапиксельным полнокадровым сенсором и процессором обработки изображений DIGIC 8. В устройстве используется система автоматической фокусировки Dual Pixel CMOS AF (с возможностью определения глаз), которая содержит 4779 точек фокусировки и срабатывает всего за 0,05 секунды. Также сообщается о наличии системы стабилизации изображения Dual Sensing. Она учитывает движения камеры на основании данных гироскопа и анализа изображения с сенсора. В новинке интегрированы 3-дюймовый поворотный дисплей с разрешением 1,04 млн точек и 0,39-дюймовый OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек. Наконец, в камере доступны встроенные модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, горячий башмак для подключения вспышки и аксессуаров, разъёмы для подключения наушников и микрофона.

Камера Canon EOS RP позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100-40000, вести серийную съёмку со скоростью 4 кадра в секунду при следящем автофокусе и 5 кадров в секунду при фиксированном автофокусе. Также поддерживается запись видео в разрешении 4K с частотой 24 или 25 кадров в секунду (с глубиной цветности 8 бит, дискретизацией 4:2:2 и кроп-фактором 1,7). Для хранения отснятого материала может использоваться одна карта памяти SD UHS-II.

Камера Canon EOS RP оказалась компактнее и легче предшественницы. Она имеет размеры 132,5×85×70 мм и массу 485 г (вместе с батареей и картой памяти) против 660 г у EOS R. Но за снижение размеров и веса пришлось заплатить автономностью, аккумулятор позволяет сделать лишь 250 снимков.

Новая камера Canon EOS RP поступит в продажу с 30 марта по цене $1299. В комплект поставки будут дополнительно включаться рукоятка и адаптер байонета EF–RF. Кроме того, на момент старта продаж предусмотрена скидка в сумме $200 на комплекты, включающие камеру EOS RP и объективы. Так, за набор с объективом RF 24-105mm f/4 предстоит заплатить $2199, а за набор с 24-105mm f/3.5-5.6 IS EF-mount – $1699.

Также было объявлено, что к концу года на рынок поступят новые сменные объективы с системой крепления RF:

RF 85mm F1.2 L USM

RF 85mm F1.2 L USM DS (с функцией Defocus Smoothing)

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 15-35mm F2.8 L IS USM

RF 24-70mm F2.8 L IS USM

RF 70-200mm F2.8 L IS USM

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Цены новых объективов будут объявлены дополнительно.

Источник: The Verge