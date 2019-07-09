Canon анонсировала камеры PowerShot G7 X III и PowerShot G5 X Mark II по цене от $750





Компания Canon обновила линейку компактных камер и анонсировала модель PowerShot G7 X III, которая позиционируется на пользователей, ведущих YouTube-каналы.

Новинка оснащена дюймовым 20-мегапиксельным сенсором и объективом с 4,2-кратным оптическим увеличением (24-100 мм, f/1.8-2.8). Также в наличии имеются поворотный дисплей, выдвижная вспышка, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth. Устройство позволяет записывать видео в разрешении 4K (без кропа) с частотой 30 кадров в секунду. Также заявлена поддержка съёмки видео в портретной ориентации и трансляции видео потока на сервис YouTube через беспроводное соединение Wi-Fi. Дополнительно сообщается о наличии разъёма для подключения микрофона и порта USB-C для зарядки встроенной батареи. Камера Canon PowerShot G7 X III поступит в продажу в следующем месяце по цене $749. Она будет доступна в чёрном и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса.

Кроме того, была анонсирована камера Canon PowerShot G5 X Mark II – это улучшенная версия модели G5 X, выпущенной ещё в 2015 году. Устройство выполнено почти в таком же корпусе, как и PowerShot G7 X III. В данном случае тоже применяется дюймовый 20-мегапиксельный сенсор, но в то же время доступен объектив с большим оптическим увеличением – 24-120 мм с сохранением той же светосилы f/1.8-2.8. Ещё одной отличительной особенностью является наличие выдвижного электронного OLED видоискателя. Камера Canon PowerShot G5 X Mark II оценивается в $899, её продажи начнутся в августе.

Источник: The Verge