Canon анонсировала зеркальную Canon EOS 90D и беззеркальную Canon EOS M6 Mark II камеры с 32 Мп сенсором и поддержкой записи видео 4K/30

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Компания Canon официально анонсировала две новые цифровые камеры, ориентированные на энтузиастов. Они частично обладают сходными возможностями, но при этом выполнены в различных форм-факторах. Так, потребителям предлагается цифровая зеркальная камера Canon EOS 90D и беззеркальная модель Canon EOS M6 Mark II.

Обе анонсированные новинки оснащены 32,5-мегапиксельным сенсором формата APS-C и процессором обработки изображений DIGIC 8. В них также используются система автоматической фокусировки Dual-Pixel с 5481 точкой, электронный затвор с минимальной выдержкой 1/16000 секунды, встроенные модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, порт USB-C. Устройства способны записывать видео в разрешении 4K (без кропа) с частотой 30 кадров в секунду.

Вместе с тем, существуют и некоторые отличия. Помимо очевидных различий в дизайне, устройства также обеспечивают различный уровень производительности при съёмке фотографий. Так, беззеркальная камера Canon EOS M6 Mark II способна вести серийную съёмку со скоростью 14 кадров в секунду отслеживанием автофокуса и автоэкспозицией, а для Canon EOS 90D этот показатель составляет 10 кадров в секунду.

Ещё одно различие заключается в цене. Зеркальная камера Canon EOS 90D поступит в продажу по рекомендованной розничной цене $1199 (без комплектного объектива), а модель Canon EOS M6 Mark II оценивается в $849,99. Также будут доступны наборы и с комплектными объективами. Продажи обеих новинок начнутся в сентябре.

Кроме того, Canon анонсировала и два сменных объектива L-класса для своей линейки полнокадровых беззеркальных камер EOS R: RF 15-35mm f/2.8 L IS USM и RF 24-70mm f/2.8 L IS USM. Обе модели можно будет купить в сентябре по цене $2299. К концу года также ожидается выпуск объектива с диапазоном фокусных расстояний 70-200 и светосилой f/2.8.

Источник: The Verge