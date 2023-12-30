CEO Nio, китайского конкурента Tesla, проехал 1044 км между двумя городами на одном заряде батареи 150 кВт·ч в прямом эфире

Китайский конкурент Tesla, компания Nio, разработала аккумулятор для электромобилей с запасом хода 1000 км. Ее CEO опробовал батарею, проехав 14 часов на одном заряде между двумя китайскими городами.

Уильям Ли, получивший репутацию китайского Илона Маска, 17 декабря в прямом эфире транслировал свое длительное путешествие протяженностью 1044 км из Шанхая в Сямэнь. Ли подтвердил в социальной сети Weibo, что его электромобиль Nio ET7 смог проехать все 14-часовое путешествие без подзарядки, несмотря на резкое похолодание. Он окончил 1000-километровую поездку с 3% заряда аккумулятора.

ET7 питался от батареи Nio емкостью 150 кВт·ч, которая, по словам Ли, обладает высокой плотностью энергии среди всех массово производимых аккумуляторов для электромобилей, что позволяет ей обеспечивать больший запас хода.

Nio планирует начать массовое производство аккумуляторов на 150 кВт·ч в апреле 2024 года. Однако это будет дорого – компания говорит, что одна батарея будет стоить $42 100. Это примерно соответствует стоимости Tesla Model Y в Китае.

Компания позволяет своим клиентам покупать ее автомобили без батареи и платить ежемесячную абонентскую плату за доступ к сети Nio с более чем 2000 станций замены аккумуляторов по всему Китаю, где они могут просто заменить разряженные батареи полностью заряженными.

Эта смелая стратегия еще не окупилась – президент Nio Лихонг Цинь рассказал Financial Times, что Nio все еще теряет $12 000 на каждом изготовленном автомобиле. Однако это помогло Ли стать знаменитым и подтолкнуло его к сравнению с Маском.

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Источник: Business Insider