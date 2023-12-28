Первый электромобиль с безлитиевой натриевой батареей начнет продаваться в январе

JAC Motors, китайский автопроизводитель, входящий в состав концерна Volkswagen, намерен выпустить первый серийный электромобиль (EV) с натрий-ионным аккумулятором без лития под своим новым брендом Yiwei. Хотя технология натрий-ионных аккумуляторов имеет меньшую плотность, чем литий-ионные, у них более низкая стоимость, лучшие возможности производства и эксплуатационные характеристики в холодную погоду. Продажи хэтчбека JAC Yiwei EV начнутся в январе.

Yiwei – новый бренд для JAC, созданный в 2023 году. Volkswagen имеет 75% долю в JAC (и управленческий контроль над ней) и владеет 50% материнской компании JAC, Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Правительство Китая владеет второй половиной, создавая одну из самых удивительных пар в автомобильной индустрии, передает Engadget.

Yiwei EV, похоже, представляет собой ребрендинговую версию хэтчбека Sehol E10X (на фото выше), анонсированного в начале этого года. У Sehol заявленный запас хода 252 км, емкость 25 кВт*ч, элемент HiNa NaCR32140 с плотностью энергии 120 Вт*ч/кг.

В апреле на автосалоне в Шанхае JAC представил отдельный электромобиль под названием Yiwei 3. Эта модель вышла на рынок в июне с батареей LFP (литий-железофосфатная), пообещав, что натрий-ионный вариант будет представлен позже.