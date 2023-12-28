Новости Авто 28.12.2023 в 09:49 comment views icon

Первый электромобиль с безлитиевой натриевой батареей начнет продаваться в январе

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Первый электромобиль с безлитиевой натриевой батареей начнет продаваться в январе

JAC Motors, китайский автопроизводитель, входящий в состав концерна Volkswagen, намерен выпустить первый серийный электромобиль (EV) с натрий-ионным аккумулятором без лития под своим новым брендом Yiwei. Хотя технология натрий-ионных аккумуляторов имеет меньшую плотность, чем литий-ионные, у них более низкая стоимость, лучшие возможности производства и эксплуатационные характеристики в холодную погоду. Продажи хэтчбека JAC Yiwei EV начнутся в январе.

Yiwei – новый бренд для JAC, созданный в 2023 году. Volkswagen имеет 75% долю в JAC (и управленческий контроль над ней) и владеет 50% материнской компании JAC, Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Правительство Китая владеет второй половиной, создавая одну из самых удивительных пар в автомобильной индустрии, передает Engadget.

JAC Motors, китайський автовиробник, що входить до складу концерну Volkswagen, має намір випустити перший серійний електромобіль (EV) з натрій-іонним акумулятором під своїм новим брендом Yiwei. Хоча технологія натрій-іонних акумуляторів має меншу щільність (і є менш розвиненою), ніж літій-іонних, їхня нижча вартість, більша кількість поставок і чудові експлуатаційні характеристики в холодну погоду можуть допомогти прискорити масове впровадження електромобілів. CarNewsChina повідомляє, що поставки хетчбека JAC Yiwei EV почнуться в січні. Yiwei - новий бренд для JAC у 2023 році. Volkswagen має 75-відсоткову частку в JAC (і управлінський контроль над нею) і володіє 50 відсотками материнської компанії JAC, Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Уряд Китаю володіє другою половиною JAG, що створює одну з найдивніших пар в автомобільній індустрії.

Yiwei EV, похоже, представляет собой ребрендинговую версию хэтчбека Sehol E10X (на фото выше), анонсированного в начале этого года. У Sehol заявленный запас хода 252 км, емкость 25 кВт*ч, элемент HiNa NaCR32140 с плотностью энергии 120 Вт*ч/кг.

В апреле на автосалоне в Шанхае JAC представил отдельный электромобиль под названием Yiwei 3. Эта модель вышла на рынок в июне с батареей LFP (литий-железофосфатная), пообещав, что натрий-ионный вариант будет представлен позже.

Первый электромобиль с безлитиевой натриевой батареей начнет продаваться в январе

Новый электромобиль Yiwei EV будет использовать цилиндрические натрий-ионные элементы от HiNA Battery. JAC собирает батареи в модульную сотовую структуру UE (Unitized Encapsulation), подобную CTP (cell-to-pack) от CATL и Blade от BYD. Такая структура обеспечивает большую стабильность и производительность.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить