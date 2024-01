CEO обанкротившегося криптовалютного фонда HyperVerse никогда не существовал – The Guardian

Несколько лет в социальных сетях ходила легенда о том, что Стивен Рис Льюис, глава недавно обанкротившегося криптовалютного фонда HyperVerse – «фальшивый человек», которого на самом деле не существует. Кажется, расследование The Guardian это подтвердило: ни у одной организации из его резюме нет данных о нем.

Похоже, все профессиональные данные о Рисе Льюисе были сфальсифицированы с целью привлечения инвесторов в HyperVerse. После крушения HyperVerse, работавшего как пирамида, компания приостановила вывод средств. Потери клиентов могли превышать $1 млрд.

The Guardian обнаружила, что ни один из университетов, которые якобы посещал Рис Льюис (университет Лидса и Кембридж) не имел записи о нем в своих базах данных.

В видео за декабрь 2021 года Рис Льюис был представлен как CEO и опытный руководитель, работавший в Goldman Sachs и продавший компанию веб-разработчика в пользу Adobe, прежде чем запустить собственный IT-стартап. Однако у Adobe нет никаких записей о каком-либо приобретении компании, принадлежавшей Стивену Рису Льюису. Goldman Sachs не смогла найти никаких записей о том, что Рис Льюис работал на нее.

Издание не обнаружило у Льюиса никакого аккаунта LinkedIn и вообще какого-либо его присутствия в интернете, кроме рекламных материалов HyperVerse. Оказалось, что аккаунт Риса Льюиса в Twitter был создан всего за месяц до выхода видео 2021 года.

Знаменитости и влиятельные лица, в том числе соучредитель Apple Стив Возняк, публично поддержали Риза Льюиса. HyperVerse обещала создание среды виртуальной реальности подобно созданной Meta. Возняк в видео поддержал Стивена: «Я не могу дождаться старта HyperVerse».

В 2022 году The Mirror отмечала, что все три знаменитости (Возняк, Чак Норрис и Лэнс Басс), якобы поддержавших Риза Льюиса, отказались подтвердить, что знакомы с ним. Инфлюенсеры и другие лидеры HyperVerse также молчат о личности Риса Льюиса. Ни один из них не подтвердил, что встречался или разговаривал с ним. Guardian предполагает, что всех причастных просто использовали для создания видео.

Where reality ends and imagination begins…#Hyperverse, The Metaverse city pic.twitter.com/9LsTwRFLCb

— Steven Reece Lewis (@stevenr_lewis) December 14, 2021