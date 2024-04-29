Украинские F-16 разместят в подземных бункерах, — спикер ВС ВСУ

Украина активно готовит инфраструктуру для размещения истребителей F-16 и комплекс мер безопасности для их хранения. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время телемарафона.

Представитель ВС говорит, что в Украине наработан ряд мер, чтобы безопасно разместить самолеты F-16. При этом они смогут эффективно и оперативно выполнять боевые задачи. По словам Евлаша, с появлением истребители ВСУ смогут проводить различные операции как по отражению воздушных атак, так и по обезвреживанию позиций российских оккупантов.

«Для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать», — пояснил Евлаш.

Самолеты будут рассредоточены и будут располагаться в местах, где их будет сложно определить. Военные готовят набор методов, которые будут вводить российскую разведку в заблуждение.

На прошлой неделе на заседании «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин заявил, что F-16 начнут прибывать в Украину «в этом году», вместе с уже обученными пилотами и персоналом обслуживания. Издание The New York Times в марте сообщило, что самолеты прибудут уже этим летом. К сожалению, подготовка пилотов затянулась, поэтому первыми вернутся 12 обученных летчиков. Что касается истребителей, первая партия, вероятно, будет состоять из 6 самолетов.

Основными донорами F-16 для Украины станут Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Всего ожидается прибытие около 45 самолетов. В Дании также обучаются примерно 50 техников, которые будут обслуживать F-16. Ожидается, что истребители будут оснащены бомбами и ракетами различной дальности.