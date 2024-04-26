«Это не рай»: вышел украинский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Разработчики из GSC Game World опубликовали новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Он получил красноречивое название «Это не рай».

Этот трейлер не содержит сцен сражений с мутантами или другими противниками. Вместо этого он демонстрирует красоту Зоны. С первых кадров зрители могут взглянуть на территорию, где будут происходить события игры, с высоты птичьего полета.

Все начинается на высокой металлической конструкции неподалеку станции, а дальше разработчики демонстрируют игровые локации, что дает небольшое представление о сюжете и атмосфере игры. В коротком ролике можно увидеть центральную площадь Припяти, школу №1, кладбище техники, магазин, пионерский лагерь, БК «Энергетик», ПЗРО «Рассоха», колесо обозрения и конечно же, ЧАЭС. Дополнительно этот трейлер впервые дает возможность оценить украинскую озвучку игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Здесь ты можешь найти все, Скиф. Друзей. Врагов. Деньги. Смерть. Чудо. Даже самого себя», — говорит в видео Рихтер.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series X/S 5 сентября 2024 года. С первого дня игра будет доступна в Game Pass. Предзаказы уже открыты на сайте разработчиков, а также в Steam и GOG.