«Это будет честно»: украинцам призывного возраста за границей прекратили выдачу документов

Во вторник, 23 апреля, ряд украинских консульств сообщил, что выдача документов для украинцев призывного возраста приостановлена.

Выдачу документов приостановили по «техническим причинам», сообщает Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Кроме того, услуги по выдаче паспортов пока возможны только для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

В частности, о приостановке приема граждан призывного возраста сообщили в консульствах Прага, Барселоны и Польши.

Позже там уточнили, что речь идет конкретно о о приостановлении приема мужчин призывного возраста.

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МИД: «Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной»

Ситуацию прокомментировал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в связи с законом о мобилизации.

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», — подчеркнул министр.

Отметим, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449 об усилении мобилизации.

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Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.

Также стало известно, что Минобороны оцифровалданные всех потенциальных призывников.