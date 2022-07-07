CERN обнаружила три новые «экзотические частицы», включая первую в мире пару тетракварков

Физическая лаборатория CERN объявила о наблюдении трёх новых «экзотических частиц», которые могут дать представление о силе, связывающей субатомные частицы вместе.

Обнаружение нового типа пентакварка и двух тетракварков предлагает новый взгляд для оценки «сильного взаимодействия», которое удерживает вместе ядра атомов. Причём, это первые открытые тетракварки.

Кварки — это элементарные частица и фундаментальные составляющие материи. Они объединяются в составные частицы – адроны. Наиболее стабильными из адронов являются протоны и нейтроны, формирующие ядра атомов. Они состоят из трёх кварков.

Новые обнаруженные частицы включают четыре и пять кварков. Особенностью нового пентакварка является тот факт, что он распадается на такие частицы, на которые не распадется ни один другой пентакварк. В его состав входит странный кварк. Новые тетракварки имеют одинаковую массу. При этом один из них имеет двойной электрический заряд, а второй представляет собой нейтральный аналог первого.

Сильное взаимодействие является одним из четырёх фундаментальных сил природы во Вселенной (наряду со «слабым взаимодействием», электромагнитным взаимодействием и гравитацией). Учёные надеются, что полученные данные позволят им лучше понять природу экзотических частиц и разработать новые теории, объясняющие их существование.

Также отмечается, что после 3-летней модернизации и технического обслуживания был произведён полноценный третий запуск Большого адронного коллайдера (БАК). При этом энергия столкновений увеличена до 13,6 ТэВ, что должно привести к новым открытиям в физике элементарных частиц.

Источник: bloomberg