Чаще всего в 2018 году украинцы искали на OLX велосипеды, диваны и квартиры. Владельцы Android также пытались найти работу, а пользователи iPhone — другой iPhone

Онлайн-сервис OLX подвел итоги прошедшего года и составил рейтинг самых популярных товаров среди пользователей. Список сформирован на основе запросов, количество которых за 2018 год практически достигло отметки 600 миллионов.

Интересно, что уже 5 лет подряд украинцы чаще всего ищут на OLX велосипеды. В 2018 году пользователи также проявляли активный интерес к одежде и недвижимости, а еще в среднем 2 000 раз в день подбирали себе диван. Айфоны искали в основном владельцы айфонов, а вот обладатели устройств на Android пытались найти работу чаще, чем поклонники Apple.

Итак, наибольший интерес украинцы проявляли к велосипедам. С отрывом в полсотни тысяч запросов «двухколесный конь» в очередной раз занял первое место. На высшей позиции несменный лидер находится с 2014 года и никак не хочет уступать дивану — второму популярному товару на платформе. Популярность данного предмета мебели измерялась в этом году в 700 000 запросов, то есть в среднем диван искали около 2 000 раз в день.

Если есть, на чем ездить и на чем спать, осталось найти, где жить. Наверно таким образом в тройку лидеров по потребностям попал запрос “квартира”, а в десятку “дом”. Во втором полугодии в топ-10 популярных запросов на сервисе объявлений появился седьмой айфон. В 2018 году мобильное устройство искали более 400 000 раз. Реже пытались найти только ноутбук. Больше, чем iPhone, украинцы хотели платье и куртку, а вот кроссовки заняли место в нижней части Топ-10.

Топ-10 запросов на OLX:

Велосипед Диван Квартира Платье Куртка iPhone 7 Ноутбук Кроссовки Дом Холодильник

Аналитики OLX также сравнили запросы пользователей iOs и Android. Оказалось, что оба рейтинга сильно отличаются, при этом объединяет владельцев разных устройств только одно — в 2018 году все они хотели диван.

В отличие от пользователей iPhone, которые весь год искали одни айфоны, обладатели альтернативной операционной системы изредка интересовались аппаратами на iOS. Так, яблочный девайс впервые появился в рейтинге только на 32-м месте. И если в десятке запросов с Android работа на 9-й позиции, то у поклонников Apple она даже не вошла в топ-100.

Топ-10 запросов с Android:

Диван Велосипед Квартира Платье Куртка Дом Рюкзак Кроссовки Работа Ноутбук

Обладатели iPhone на OLX в основном искали айфоны — из 10 позиций сразу шесть пришлось именно на них. Однако если в первом полугодии 2018 рейтинг замыкал Gucci, то во втором его вытеснил пресловутый “диван”. Топовая мебель обогнала модную одежду почти на 3 000 запросов. За весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara.

Топ-10 запросов с iOS:

iPhone 7 iPhone X iPhone 6 Nike iPhone 8 Zara Adidas iPhone iPhone 6s Диван

Источник: OLX