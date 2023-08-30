Новости Устройства 30.08.2023 в 18:36

Часы Garmin Venu 3 получили рекомендации для сна, режим инвалидной коляски и цену $450

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Часы Garmin Venu 3 получили рекомендации для сна, режим инвалидной коляски и цену $450

Garmin подготовила к выпуску новые модели умных часов Venu 3 и 3S. В этих устройствах многие новшества направлены на отслеживание и улучшение качества сна. Компания представляет новую функцию Sleep Coach, которая включает в себя как персонализированное обучение, так и автоматическое обнаружение сна.

Серия Venu 3 станет первыми часами Garmin, поддерживающими режим инвалидной коляски. В данном случае вместо подсчета шагов учитываются толчки, а напоминания о необходимости встать и размяться заменены напоминаниями о смещении веса. Дополнительно будут спортивные приложения и тренировки для людей в инвалидных колясках. Существующие алгоритмы в этом режиме также будут адаптированы для большего удобства пользователей в инвалидных колясках.

Еще одним новшеством серии Garmin Venu 3 стал увеличенный размер шрифта для людей с плохим зрением. Ещё добавлены сеансы медитации под аудиогид. Во время медитации пользователи смогут следовать голосовым подсказкам, устанавливать намерения и слушать белый шум, похожий на звуки океана. Вы сможете выбрать один из предустановленных сеансов или настроить свой собственный.

Часы Garmin Venu 3 получили рекомендации для сна, режим инвалидной коляски и цену $450

Кроме того, серия Venu 3 получила некоторые функции, ранее доступных в спортивных часах Garmin более высокого класса. Сюда входит утренний отчет и такие показатели, как время восстановления, преимущества тренировки (т. е., как тренировка влияет на ваше тело) и воспринимаемая скорость нагрузки. Пользователи также смогут создавать интервальные тренировки прямо с запястья. Body Battery — показатель Garmin, который визуализирует уровень вашей энергии — также даст более подробную информацию о спокойных и стрессовых моментах вашего дня.

В техническом плане новые часы получили лишь незначительное улучшение по сравнению с предшественником. У Venu 3 немного увеличивается время автономной работы — примерно до 14 дней (5 дней при активации Always-on Display) против 11 дней у Venu 2. Срок службы батареи 3S остался прежним — 10 дней (5 с AOD). Обе модели оснащены новым оптическим датчиком сердечного ритма.

Дизайн не претерпел изменений. Модель Venu 3 имеет 45-миллиметровый корпус и 1,4-дюймовый AMOLED дисплей. Масса – 46 г. В случае Garmin Venu 3S используется 41-миллиметровый корпус, 1,2-дюймовый дисплей, а масса составляет 40 г. Прочие характеристики моделей одинаковые. Они оснащены 8 ГБ встроенной памяти, датчиком сердечного ритма и SpO2, компасом, высотомером, модулем NFC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Заявлена водонепроницаемость 5ATM.

Умные часы Garmin Venu 3 и Venu 3S уже поступили в продажу по одинаковой цене $449,99.

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Часы Garmin Venu 3 получили рекомендации для сна, режим инвалидной коляски и цену $450
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Михайло Шпак

блогер

Источник: The Verge

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