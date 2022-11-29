Чат-бот UA Anti Spam Bot теперь борется с мошенническими сообщениями вроде бы от имени энергетических компаний

В последние дни из-за частых отключений энергоснабжения значительно возросла популярность чат-ботов и сайтов ДТЭК, Yasno и других энергетических сервисов с расписаниями отключений света. Этим пользуются мошенники, пытающиеся получить доступ к личным данным граждан.

Они создают фейковые чат-боты и сайты украинских энергетических сервисов, похожие на официальные, и заманивают на них украинцев. На таких сайтах мошенники размещают вредоносное ПО, которое собирает персональные данные, получает данные переписок и контактов, а затем рассылает фишинговые сообщения по контактам пользователя.

Чтобы уберечь доверчивых пользователей, группа волонтеров компании Master of Code Global расширила возможности чат-бота UA Anti Spam Bot. Он теперь способен автоматически удалять сообщения мошенников, а именно:

комментарии пользователей в Telegram-каналах и группах со ссылками на фейковые аккаунты энергетических сервисов;

комментарии пользователей в Telegram-каналах и группах с фишинговыми сообщениями о якобы денежной помощи населению.

Кроме того, чат-бот UA Anti Spam Bot автоматически ищет все комментарии пользователей в Telegram-каналах и группах по ключевым словам «ДТЭК», «Yasno» и другими. Эти комментарии попадают на проверку к разработчикам UA Anti Spam Bot, после которой в ручном режиме решается, является ли комментарий мошенническим.

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Напомним, чат-бот UA Anti Spam Bot был создан в начале войны, чтобы не допускать лишних и опасных сообщений о координатах попаданий и блокпостов, движении украинской военной техники и других сведений, которые могли бы быть полезны захватчикам. UA Anti Spam Bot существенно облегчил работу администраторам чатов, поскольку автоматически удалял нежелательные сообщения. В настоящее время чат-бот не только удаляет вредоносные комментарии пользователей в Telegram-группах и каналах, но и имеет антимошенническую систему и функции оповещения о воздушной тревоге. Чат-бот охватывает уже более 420 тыс. пользователей.