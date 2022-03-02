Чат-бот з фіксації злочинів росії проти України для Гааги — перші слухання пройдуть 7 та 8 березня

В Україні почав працювати чат-бот, за допомогою якого можна фіксувати воєнні злочини російських окупантів. Автори ініціативи повідомляють, що всі матеріали будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Якщо ви свідок військового злочину рф проти цивільного населення — фіксуйте та надсилайте докази за допомогою чат-боту @tribunal_ua_bot.

Що потрібно фіксувати:

пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

Коли суд над росією?

27 лютого Україна офіційно скерувала позов проти рф до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Українська сторона звинувачує агресора у геноциді через атаки на цивільну інфраструктуру та мирне населення. Вчора міжнародний кримінальний суд ООН у Гаазі призначив слухання щодо звернення України проти Росії на 7 та 8 березня.