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Чат-бот з фіксації злочинів росії проти України для Гааги — перші слухання пройдуть 7 та 8 березня

Чат-бот з фіксації злочинів росії проти України для Гааги — перші слухання пройдуть 7 та 8 березня

Чат-бот з фіксації злочинів росії проти України для Гааги — перші слухання пройдуть 7 та 8 березня

В Україні почав працювати чат-бот, за допомогою якого можна фіксувати воєнні злочини російських окупантів. Автори ініціативи повідомляють, що всі матеріали будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Якщо ви свідок військового злочину рф проти цивільного населення — фіксуйте та надсилайте докази за допомогою чат-боту @tribunal_ua_bot.

Що потрібно фіксувати:

  • пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
  • поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  • факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  • факти захоплення/пограбування вашого майна;
  • факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  • використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

Коли суд над росією?

27 лютого Україна офіційно скерувала позов проти рф до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Українська сторона звинувачує агресора у геноциді через атаки на цивільну інфраструктуру та мирне населення. Вчора міжнародний кримінальний суд ООН у Гаазі призначив слухання щодо звернення України проти Росії на 7 та 8 березня.


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