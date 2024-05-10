Согласно сообщению командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука, одна из бригад тактической авиации получила первый тренажер самолета F-16. Украинские специалисты уже тестируют модель и готовят к эксплуатации.

Основной модуль системы уже доступен для изучения, в дальнейшем специалисты смонтируют кабину и гидравлику, чтобы будущие пилоты чувствовали себя в как можно более приближенных к реальному полету условиях. В тренажере летчик находится и видит все как в кабине самолета, включая показания приборов и симуляцию запуска различных типов вооружения.

Пилоты смогут выполнять поиск цели, захват цели и пуски ракет с отображением их вылета. Доступен полный цикл отработки операций поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность»

До этого на территории Украины пилоты пользовались простыми симуляторами, которые состояли из компьютера, гарнитуры виртуальной реальности и имитации органа управления. Украинская сторона прилагает усилия для получения большего количества полноценных тренажеров, чтобы они были в каждой бригаде. Первые пять украинских военных уже получили сертификат об обучении на тренажере.

Николай Олещук поблагодарил всех союзников, которые помогают Украине укреплять Воздушные Силы. Он отметил важность не только передачи истребителей, но и создание учебной материальной базы и призвал союзников присоединяться к этому процессу.