Черная пятница в "ПриватБанк": украинцы потратили ₴1,5 млрд на "Оплату частями", iPhone и PS5 в топе, а самая дорогая покупка — пила

Катерина Даньшина

«ПриватБанк» поделился статистикой активности клиентов на «Черную пятницу» (или «Зеленую», как указывают в отчете) и за неделю до нееБанк учитывал даты с 24 по 30 ноября. Всего за это время украинцы оплатили картами банка 73,5 млн покупок на сумму в рекордные 27 млрд грн, что на 17% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Выросли и расчеты через смартфон и приложение «Терминал»: на 64% по сравнению с прошлогодним сезоном распродаж. С их помощью украинцы оплатили 633 тыс. покупок на сумму 374 млн грн.

Функция «Оплата частями» так же установила рекорд с ростом на 14%. Украинцы взяли в рассрочку более 90 тыс. товаров на общую сумму в 1,5 млрд грн.

В топе покупок: смартфоны Apple, ювелирные украшения, консоли PlayStation 5, павербанки и зарядные станции. Средняя стоимость покупки в «Оплату частями» составила 16 600 грн, а самой дорогой стала ленточная пила за 500 тыс. грн.

Ранее подобной статистикой поделился monobank: там на Черную пятницу оформили 89 000 покупок частями: самые странные — елка и игра про котов, а самый большой чек составил ₴275 000. Тогда как маркетплейс Rozetka отчитывался, что клиент-рекордсмен собрал 600 товаров в один чек.

