В Приват24 добавили IBAN-сканер для мгновенного заполнения реквизитов

«Приватбанк» добавил в приложение Приват24 новую полезную функцию: сканер IBAN, который позволяет просто навести камеру смартфона и сканировать счет, а не заполнять все цифры вручную.
Новый инструмент Приват24 автоматически распознает номер счета из квитанции, счета, выписки или фото с IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму. Это позволяет не только сэкономить время, но и минимизировать риск ошибок при вводе счетов.
Как воспользоваться?
- Зайдите в раздел «Платежи» и «По реквизитам»
- Выберите иконку сканера и сканируйте номер
Особенно полезной опция станет для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям.
Ранее ITC писал, что в Приват24 добавили «Запрос на оплату» для разделения расходов между пользователями, а в monobank запустили инвестиции для «банок» с евро и долларами.
Источник: Приватбанк
