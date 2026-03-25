В Приват24 добавили IBAN-сканер для мгновенного заполнения реквизитов

«Приватбанк» добавил в приложение Приват24 новую полезную функцию: сканер IBAN, который позволяет просто навести камеру смартфона и сканировать счет, а не заполнять все цифры вручную.





Новый инструмент Приват24 автоматически распознает номер счета из квитанции, счета, выписки или фото с IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму. Это позволяет не только сэкономить время, но и минимизировать риск ошибок при вводе счетов.

Как воспользоваться?

Зайдите в раздел «Платежи» и «По реквизитам»

Выберите иконку сканера и сканируйте номер

Особенно полезной опция станет для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям.

Ранее ITC писал, что в Приват24 добавили «Запрос на оплату» для разделения расходов между пользователями, а в monobank запустили инвестиции для «банок» с евро и долларами.





Источник: Приватбанк