Новости Софт 25.03.2026 comment views icon

В Приват24 добавили IBAN-сканер для мгновенного заполнения реквизитов

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

«ПриватБанк» оновив «Приват24»: що змінилося для користувачів?

«Приватбанк» добавил в приложение Приват24 новую полезную функцию: сканер IBAN, который позволяет просто навести камеру смартфона и сканировать счет, а не заполнять все цифры вручную.


Новый инструмент Приват24 автоматически распознает номер счета из квитанции, счета, выписки или фото с IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму. Это позволяет не только сэкономить время, но и минимизировать риск ошибок при вводе счетов.

Как воспользоваться?

  • Зайдите в раздел «Платежи» и «По реквизитам»
  • Выберите иконку сканера и сканируйте номер
В Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитівВ Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів

Особенно полезной опция станет для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям.

Ранее ITC писал, что в Приват24 добавили «Запрос на оплату» для разделения расходов между пользователями, а в monobank запустили инвестиции для «банок» с евро и долларами.


Источник: Приватбанк

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить