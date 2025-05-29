Чертежи и данные новых ядерных объектов рф нашли онлайн в открытом виде в открытом виде

Журналисты проанализировали более 2 млн документов из базы данных госзакупок рф, которые подробно раскрывают российские ядерные объекты и причастность западных компаний к их модернизации.

В частности, удалось выявить расположение и планирование объектов, а также причастность компаний из Европы. Согласно репортажу Der Spiegel, российские документы о закупках раскрывают некоторые из самых секретных строительных площадок. Речь идет, например, о таких подробностях, как планы этажей и детали инфраструктуры шахт ядерных ракет.

Выявлено, что немецкий гигант строительных материалов и систем Knauf и многочисленные другие европейские компании опосредованно поставляли оборудование через небольшие местные и собственные дочерние компании. В свое время Knauf осудила вторжение россии в Украину и объявила о намерении выйти с российского рынка в 2024 году. Компания сообщила Der Spiegel, что торгует только с независимыми дилерами и не может контролировать, кто использует ее материалы.

Издание Danwatch отмечает, что сотни детальных чертежей российских ядерных объектов, обнаруженных в базах данных закупок — это беспрецедентная дыра в безопасности. По словам издания, также разоблачены «глубокие части модернизации ядерной энергетики россии»

Журналисты использовали прокси-серверы в россии, Казахстане и Беларуси, чтобы обойти сетевые ограничения и получить доступ к документам. Публикации подробно описывают внутреннюю структуру бункеров и ракетных шахт. Утечка документов, датированных летом 2024 года, раскрывает многочисленные новые объекты.

«Большие базы были почти сравнены с землей и отстроены с нуля. Были возведены сотни новых казарм, сторожевых башен, центров управления и складских помещений, а также выкопано несколько километров подземных тоннелей», — пишет датское издание.

В отчете приведено детальное описание систем безопасности ядерных баз, вплоть до электрических ограждений, сейсмических и радиационных датчиков, взрывобезопасных дверей и тому подобное. В материале Danwatch обозначены районы, с которых россия может запускать мощные баллистические ракеты большой дальности. Журналисты предполагают, что утечка может привести к необходимости восстановления части ядерной инфраструктуры с нуля и многомиллиардным затратам. По состоянию на 28 мая российские «секретные» документы все еще были доступны в сети.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Cybernews