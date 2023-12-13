Украина, США и еще 20 стран обязались утроить ядерные мощности к 2050 году

В перспективе решение поможет декарбонизировать централизованное теплоснабжение и промышленные процессы, а также снизить нефтегазовую зависимость от россии.

На климатической конференции COP28 в Дубае 22 страны подписали соглашение об утроении глобальной атомной энергетики уже через 27 лет. Среди подписантов — Украина, США, Франция, Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея и другие.

Потребовалось около 70 лет, чтобы довести мировую ядерную мощность до нынешнего уровня в 370 гигаватт, и теперь отрасль должна выбрать технологии, привлечь финансирование и разработать правила, чтобы построить еще 740 гигаватт за вдвое меньшие сроки.

«‎Новые ядерные технологии могут занимать небольшую территорию и размещаться там, где это необходимо, хорошо сочетаться с возобновляемыми источниками энергии и обладать дополнительными гибкими возможностями, поддерживающими декарбонизацию за пределами энергетического сектора, включая промышленные сектора», — говорится в декларации.

Инициатива предусматривает продление срока эксплуатации существующих АЭС (около 200 из 420 реакторов во всем мире, которые планировали вывести из строя до 2050 года); поддерживает строительство малых модульных реакторов (SMR) и других передовых решений; а также более широкое промышленное применение для декарбонизации, например в производстве водорода или синтетического топлива.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что атомная энергетика, включая малые модульные реакторы, является «незаменимым решением» в борьбе с изменением климата. Франция, крупнейший производитель атомной энергии в Европе, получает около 70% собственной электроэнергии из атомных станций.

Ядерные мощности выросли в 1980-х годах, особенно в Европе и Северной Америке, но резко упали в последующие годы после аварий на Три-Майл-Айленд в Пенсильвании в 1979 году и в Чернобыле в 1986 году. С этого времени были введены новые технологии и более жесткие правила.

В прошлом месяце в США отменили проект по строительству малых ядерных реакторов, который, как ожидалось, станет частью новой волны электростанций. Стоимость строительства стала непомерной — поскольку выросла почти вдвое, до $9,3 млрд, из-за повышения процентных ставок и инфляции. На конференции лидеры стран призвали Всемирный банк и международные финансовые учреждения помочь финансировать ядерные проекты.

По данным Международного энергетического агентства, все из 31 реактора, строительство которых начато с 2017 года, кроме четырех, были разработаны россией или Китаем, и последний готовится стать ведущим производителем ядерной энергии к 2030 году. В этом году Германия закрыла последние три атомных станции.