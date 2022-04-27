Что делать, если не работает сеть вашего оператора, национальный роуминг и никакая другая мобильная сеть — Рекомендации Госспецсвязи

Во время войны нередко возникают сложности в работе украинских операторов мобильной связи и кабельных интернет-провайдеров — собственно, в ночь на 27 апреля произошел сбой в работе «Киевстар» , в результате которого у части абонентов наблюдались проблемы с мобильной связью и домашним интернетом. (проблемы устранили довольно быстро). Госспецсвязи опубликовало очередные простые рекомендации с полезными советами, что делать когда мобильной связи нет от слова совсем.

Ниже в галерее приводим советы специалистов Госспецсвязи, которые пригодятся владельцам телефонов на операционных системах Android и iOS в разных уголках страны.

Загрузить рекомендации одним файлом в формате PDF можно по ссылке.

Ранее мы публиковали подборку децентрализованных инструментов коммуникаций и подборку надежных приложений для связи без доступа к сетям.