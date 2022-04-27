Что делать, если не работает сеть вашего оператора, национальный роуминг и никакая другая мобильная сеть — Рекомендации Госспецсвязи

Во время войны нередко возникают сложности в работе украинских операторов мобильной связи и кабельных интернет-провайдеров — собственно, в ночь на 27 апреля произошел сбой в работе «Киевстар» , в результате которого у части абонентов наблюдались проблемы с мобильной связью и домашним интернетом. (проблемы устранили довольно быстро). Госспецсвязи опубликовало очередные простые рекомендации с полезными советами, что делать когда мобильной связи нет от слова совсем.
Ниже в галерее приводим советы специалистов Госспецсвязи, которые пригодятся владельцам телефонов на операционных системах Android и iOS в разных уголках страны.
Загрузить рекомендации одним файлом в формате PDF можно по ссылке.
Ранее мы публиковали подборку децентрализованных инструментов коммуникаций и подборку надежных приложений для связи без доступа к сетям.
dComms — пакет децентралізованих сервісів зв’язку на випадок відсутності інтернету