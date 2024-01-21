Что с ITC.ua? Сайт подвергся мощнейшей DDoS-атаке

Привет, короткий апдейт относительно очень нестабильной работы сайта в последние два дня — ITC.ua подвергся самой мощной DDoS-атаки за свою историю, и только сейчас нам удалось стабилизировать работу.

Атака началась в ночь на 20 января, и с тех пор не прекращалась. Это далеко не первая DDoS-атака с начала войны, но такой интенсивности – впервые. Во время последней волны кибератака зафиксировали почти 3 млн запросов за 3 минуты. Атаки такого уровня и масштаба весьма недешевы.

На текущий момент нам удалось стабилизировать работу сайта. ITC.ua работает только для пользователей из Украины.

Мы не исключаем новых атак, поэтому параллельно работаем над дальнейшим усилением защиты, чтобы и дальше радовать вас интересным контентом. Благодарим за поддержку и предлагаем провести этот вечер по чтению и обсуждению материалов, которые могли пропустить пока сайт был недоступен.