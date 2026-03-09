banner
Новости Украина 09.03.2026 comment views icon

"Ощадбанк" отключил серверы из-за подозрения на DDoS-атаку: не работает приложение и сервисы

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси

В понедельник, 9 марта, примерно в 10:00 утра пользователи начали замечать, что приложение «Ощадбанк» не открывается. Банк объяснил ситуацию тем, что система безопасности зафиксировала признаки возможной DDoS-атаки, поэтому специалисты решили временно отключить серверы и проверить все системы.


Из-за этого электронные сервисы банка временно не работают, а мобильное приложение «Ощад» не загружается. В банке говорят, что такая реакция — стандартная процедура защиты. Когда система замечает подозрительный трафик, она блокирует доступ к серверам, чтобы не допустить сбоев или утечки данных.

"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Сообщение об ошибке в приложении «Ощад»

В сообщении банка отметили, что полноценная работы восстановится в течение нескольких часов:

«В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности».

Пока технические специалисты проверяют системы, клиентам остается лишь немного подождать, пока банк вернет работу онлайн-сервисов в нормальный режим. Ранее DDoS-атаке также подвергся monobank.


В то же время «Ощадбанк» в последние дни оказался в центре еще одной громкой истории. В ночь на 6 марта власти Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы банка и семерых граждан Украины, которые работали в бригаде инкассации. Они перевозили валюту и банковские металлы между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком.

В транспорте было $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии заявила, что подозревает украинцев в отмывании денег.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины и Национальном банке Украины отметили, что перевозки осуществляли с соблюдением международного права, правил ЕС и двусторонних соглашений, а все документы на валюту и золото были в порядке.

Впоследствии венгерская сторона депортировала украинцев домой, но деньги и золото пока не вернула. Украина уже обратилась в ЕС и США из-за этого инцидента. Сибига также заявил, что ситуацию рассматривают как возможную российскую провокацию. После этого МИД Украины посоветовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию или транзита через эту страну, а Национальный банк Украины рекомендовал банкам, которые перевозят ценности между странами, пересмотреть маршруты транспортировки.

Спецпроекты
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur

«‎Ощадбанк» вслед за «‎ПриватБанком» отказался от российской версии мобильного приложения/сайта и добавил «файну мову» с украинскими диалектизмами и фразеологизмами

Источник: nv

Популярные новости

arrow left
arrow right
Правительство анонсировало поиск работы через "Дію"
В Украине развернули серийное производство электромотоциклов WolfStorm
BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю
НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом
Скрученный пробег в Украине 2025: Toyota Avensis — лидер антирейтинга со 100+ тыс. "недостачи"
В Приват24 добавили "Запрос на оплату" — функцию разделения расходов между пользователями
Украинцы выкупили 80% запасов зарядных станций со складов в Европе, — СМИ
Программиста из Хмельницкого осудили на донат в 100 000 грн для ВСУ за подделку документов на выезд
До $10 млрд в год: как экспорт вооружения может изменить оборонную экономику Украины
Топ-10 электромобилей в Украине: как изменились цены и предложение после введения НДС
Моббинг и харассмент на работе: украинцам разрешат временно перейти на дистанционную форму
В Украину завезли 504 авто с налогом на роскошь: в 3 раза меньше, чем в прошлом году
SpaceX запустит 120 спутников для ВСУ: они будут работать в украинской сети UASAT NANO
Бензин подорожал на 5 грн/л за несколько дней: эксперты прогнозируют, дойдет ли до 100 за литр
Зарегистрировать Starlink теперь можно у операторов "Нова пошта" и "Укрпошта": как это работает
В monobank запустили инвестиции для "банок" с евро и долларами: до 3,7% годовых в зависимости от валюты
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Украине: умные очки со звуком от 9999 грн
Электромобильный бум в Украине закончился? Статистика января показывает падение до 10%
Топ-2025 марок авто в Украине: BYD выросла на 400% и обошла Toyota
В прошлом году на lifecell перешли более 300 000 украинцев: это единственный оператор с приростом, Kyivstar и Vodafone — в минусах
В Украину завезли почти полмиллиона авто за 2025 год: средний возраст — 9 лет, самый популярный — Tesla Model Y
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить