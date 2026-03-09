"Ощадбанк" отключил серверы из-за подозрения на DDoS-атаку: не работает приложение и сервисы

В понедельник, 9 марта, примерно в 10:00 утра пользователи начали замечать, что приложение «Ощадбанк» не открывается. Банк объяснил ситуацию тем, что система безопасности зафиксировала признаки возможной DDoS-атаки, поэтому специалисты решили временно отключить серверы и проверить все системы.





Из-за этого электронные сервисы банка временно не работают, а мобильное приложение «Ощад» не загружается. В банке говорят, что такая реакция — стандартная процедура защиты. Когда система замечает подозрительный трафик, она блокирует доступ к серверам, чтобы не допустить сбоев или утечки данных.

В сообщении банка отметили, что полноценная работы восстановится в течение нескольких часов:

«В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности».

Пока технические специалисты проверяют системы, клиентам остается лишь немного подождать, пока банк вернет работу онлайн-сервисов в нормальный режим. Ранее DDoS-атаке также подвергся monobank.





В то же время «Ощадбанк» в последние дни оказался в центре еще одной громкой истории. В ночь на 6 марта власти Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы банка и семерых граждан Украины, которые работали в бригаде инкассации. Они перевозили валюту и банковские металлы между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком.

В транспорте было $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии заявила, что подозревает украинцев в отмывании денег.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины и Национальном банке Украины отметили, что перевозки осуществляли с соблюдением международного права, правил ЕС и двусторонних соглашений, а все документы на валюту и золото были в порядке.

Впоследствии венгерская сторона депортировала украинцев домой, но деньги и золото пока не вернула. Украина уже обратилась в ЕС и США из-за этого инцидента. Сибига также заявил, что ситуацию рассматривают как возможную российскую провокацию. После этого МИД Украины посоветовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию или транзита через эту страну, а Национальный банк Украины рекомендовал банкам, которые перевозят ценности между странами, пересмотреть маршруты транспортировки.

