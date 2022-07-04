Что заказывают украинцы в Glovo в условиях военного времени [инфографика]

Сервис Glovo начал возобновлять работу в городах, где это было возможно и безопасно, уже через два дня с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Работу платформы адаптировали к комендантским часам, но в городах с напряженной ситуацией на время воздушных тревог приложение приостанавливает работу и восстанавливает, когда опасность прошла. Проанализировав данные платформы за период с 26 февраля по 10 июня 2022 года, компания Glovo поделилась наблюдениями и рассказала, как и что заказывают украинцы во время военного времени.

В данный момент сервис Glovo предлагает доставку еды и продуктов, аптечных товаров, а также различные услуги жителям 34 украинских городов, в пяти из которых сервис запустил работу впервые уже во время военного положения — Коломыи, Самборе, Калуше, Мукачево, Стрые.

Перечень наиболее популярных бабблов в приложении остался без изменений: на первом и втором местах «Еда» и «Супермаркеты» – на эти категории приходится наибольшее количество заказов, а на третьем месте – «Здоровье и Красота». Новый благотворительный баббл «Помоги Украине!», который сервис запустил в начале марта 2022 года, оттеснил на пятую позицию баббл «Магазины».

С восстановлением покрытия сервиса в Украине количество заказов, осуществленных через приложение, растет и вышло уже на 51% от довоенного уровня. Тем не менее, наблюдаем некоторые рекорды: за более чем три месяца самый активный пользователь Glovo сделал 177 заказов, а курьер доставил 1119 заказов. Средний чек заказов на платформе Glovo составляет около 350-400 грн, при этом самый большой чек за период 20 239 грн, а наименьший – 1,10 грн – заказ пары бахил.

Из ресторанов и виртуальных брендов чаще всего заказывают пиццу, бургеры, шаурму, кебабы и круассаны. До 24 февраля самым популярным блюдом в приложении был бургер, но теперь пицца потеснила его в 17 городах. Однако бургер продолжает быть лидером еще в Черновцах, Трускавце, Самборе, Кременчуге. Среди заказов из партнерских супермаркетов и локаций Glovo Express чаще всего встречаются овощи и фрукты, алкогольные напитки, молочная продукция и яйца, сигареты, сладкие напитки. К примеру, Киев является одновременно лидером заказов сигарет и аксессуаров к ним и сладких напитков.

На западе Украины — Черновцах, Луцке, Тернополе, Ужгороде, Самборе — больше всего заказывали фрукты, а именно яблоки. Хмельницкий — единственный город, где чаще заказывают курятину, а в Кривом Роге наиболее популярны блюда быстрого приготовления. Картофель в тройке популярных заказов практически для всех городов, где сегодня присутствует Glovo.

Баббл «Здоровье и Красота» теперь позволяет не только заказать медикаменты, но и получить медицинскую онлайн-консультацию и даже вызвать врача на дом. Несмотря на то, что сезон простуд давно завершился, новая вертикаль услуг продолжает расти. В частности, за три месяца работы опции пользователи чаще заказывали консультации терапевта и дерматолога, а также психолога. Последние два специалиста остаются в топе заказов услуг в июне. Что касается заказов из аптек, то чаще курьеры доставляют противовоспалительные препараты, спреи от насморка, средства от головной боли и обезболивающие.

Не изменилось внимание пользователей и к новому бабблу на платформе «Помоги Украине!». Чуть больше чем за три месяца работы, украинским пользователям удалось собрать более 600 тыс. гривен, которые распределились между благотворительными организациями, присутствующими в приложении. По количеству и размеру донейтов за это время больше всего поддерживали «Повернись Живим», «Пригости Захисника» и UAnimals. За все время работы благотворительного баббла за границей пользователи Glovo вместе собрали более 140 тысяч евро, а больше всего вкладов на гуманитарные нужды украинцев внесли пользователи в Испании, Румынии и Польше. Кроме этого, украинский офис Glovo в июне передал в «Повернись живим» еще 1.7 млн грн (6.6 млн грн всего за период с 24 февраля).

Благодаря гибкости бизнес-модели Glovo, а именно возможности максимально ограничить влияние внешних факторов на скорость доставки, пользователи продолжают получать свои заказы менее чем через час, несмотря на пробки или дефицит горючего. Учитывая географию городов и особенности инфраструктуры, сервис распределяет курьеров с разным видом транспорта так, чтобы не только сохранять, но и улучшать скорость доставки. Сегодня на платформе уже 5800 активных курьеров, из которых 43% доставляют заказы на велосипедах, 31% и 25% на авто и мопедах соответственно, остальные — пешком. А всего за время военных действий курьеры успели преодолеть 4.6 млн км.