Cisco: 87% работников даже после открытия офисов хотят сами решать, когда и где им работать — дома или в офисе





Когда из-за пандемии коронавируса начали закрываться предприятия, работа из дома позволяла адаптироваться к ситуации. Однако, как показывает опрос, проведенный компанией Cisco, работники хотят сохранить многие из плюсов нового рабочего режима. Главными преимуществами стали успешная работа в рассредоточенной команде (66%) и возросшая независимость (63%), 61% хотят сохранить возросшие темпы принятия решений.

В опросе о будущем трудовых ресурсов (Workforce of the Future), выполненном по заказу Cisco, приняли участите 10 тыс. респондентов из 12 стран Европы и Ближнего Востока. Офисных работников спрашивали, чего они ждут от работодателей в 2021 году и далее. Судя по результатам, респонденты ощущают этот период как водораздел, за которым грядет смена относящихся к работе культурных норм.

Если до локдауна всего 5% респондентов большую часть времени работали дистанционно, то теперь подавляющее большинство хочет сохранить возросшую независимость. Не все понимают ее одинаково: 87% готовы работать и в офисе, и удаленно, но хотят при этом сами решать, где и когда они будут трудиться.

66% заявили, что за прошедшее полугодие стали лучше понимать преимущества и проблемы работы дома. Налицо позитивные перемены — 39% отметили рост уверенности руководителей в том, что их коллективы справятся с работой. Работники смогли лучше соотносить жизнь с работой, 56% ежедневно уделяют больше времени физическим упражнениям. Аналогично, 58% хотят так же мало проводить времени в транспорте и более продуктивно использовать освободившееся время.

«Самые горячие споры сегодня вызывает вопрос, каким будет гибкий рабочий режим в будущем. Компании решают, как безопасно и результативно работать, как перестроить рабочие места, какие задачи и роли можно выполнять дистанционно, а какие при личном взаимодействии. Сейчас мы внедряем гибридные модели работы. Работники должны располагать необходимым инструментарием, эффективно трудиться и всегда быть на связи. При этом их необходимо надежно защитить. А для этого нужны технологии, которые используют искусственный интеллект, датчики состояния окружающей среды и продвинутую аналитику» — отметил Уэнди Марс, президент Cisco по Европе и Ближнему Востоку.

Будучи на месте директора, респонденты отдали бы главные приоритеты внедрению эффективных коммуникаций и совместной работы. С этой целью, как заявили 78% респондентов, компании должны обеспечивать работающих дома технологиями, аналогичными офисным. 65% считают, что одним из главных плюсов локдауна стало понимание того, что для эффективного сотрудничества работникам не обязательно находиться в одном помещении.

Респонденты уверены: приоритетными направлениями в бюджете компаний на 2021 год должны быть инвестиции в технологии для удаленной работы и обеспечение офиса средствами для сохранения здоровья работников.

Работники всех возрастных групп считают необходимым повышение квалификации: 76% уверены, что главным для успеха компаний в 2021 г. будет интенсификация тренингов по технологиям и цифровым навыкам.

Источник: Cisco