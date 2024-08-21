Civilization VII: 25-минутное видео с разбором новых механик, рассказчицу озвучит звезда «Игры престолов»

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Компания Firaxis опубликовала подробный обзор нововведений игры, которая выйдет 11 февраля 2025 года.

Разработчики Civilization VII готовят самую масштабную и амбициозную игру в серии. Впервые стратегия выйдет одновременно на персональных компьютерах и консолях. Ключевое отличие новой части заключается в том, что игрок теперь будет управлять не одной цивилизацией на протяжении всей игры. Зато при смене эпохи развития нужно выбирать новый народ, чьи бонусы и особенности лучше подходят для дальнейшей игры.

В Civilization VII представлены три эпохи: античность, эпоха открытий и современность. Действия в рамках предыдущей эпохи и исследованные технологии будут влиять на выбор цивилизации в следующей. Этим разработчики стремятся решить проблему, которая существовала в серии на протяжении многих лет, когда одни цивилизации были сильными на раннем этапе, а другие раскрывались лишь в поздних эрах.

Расширили список лидеров, в который теперь войдут не только выдающиеся государственные деятели, но и великие философы и ученые своего времени. Лидеров можно сочетать с любой цивилизацией, но для сторонников исторического подхода есть фильтр, который будет подсказывать происхождение того или иного персонажа.

Разработчики улучшили графику и добавили больше деталей к городам и моделям юнитов. Механика боя осталась неизменной, но студия старалась добавить живости в движения армий во время столкновений на поле боя. Кстати, юниты больше не получают XP и повышения. Также в игре будут судоходные реки.

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Голос внутриигровому рассказчику подарила британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». Для нее сделали отдельный трейлер.

Для сетевой игры обязательно понадобится учетная запись 2K.

Компании 2K и Firaxis начали принимать предварительные заказы на стратегию (Steam і Epic Games). Стандартное издание Sid Meier’s Civilization VII будет стоить 2999₴, Deluxe Edition — 4299₴, а Founders Edition — 5599₴.

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Источник: PCgamer, IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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