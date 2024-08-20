Первое геймплейное видео Civilization 7: игра выйдет в феврале 2025 года

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Стоимость базового издания в Steam ₴2999.

На выставке Gamescom Opening Night Live компания Firaxis Games продемонстрировала первый геймплей долгожданной игры Civilization 7. Разработчики объявили, что релиз состоится 11 февраля 2025 года.

Новая часть популярной серии стратегических игр выйдет на различных платформах. Игроки смогут насладиться «Цивилизацией 7» на Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, ПК (Steam) и Nintendo Switch.

В седьмой части серии геймеры снова возьмут на себя роль правителей цивилизаций. Им предстоит основывать города, развивать их и расширять свои владения. Игра предполагает взаимодействие с другими цивилизациями, предоставляя возможность выбора между сотрудничеством и противостоянием.

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Источник: Gamingbolt

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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