Новости CES 2024 05.01.2024 в 13:06 comment views icon

Clicks creator – чехол для iPhone со встроенной физической клавиатурой по цене $139

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Clicks creator – чехол для iPhone со встроенной физической клавиатурой по цене $139

Британская компания Clicks привезла на выставку CES 2024 новый аксессуар для iPhone, который понравится людям, ностальгирующим по телефонам BlackBerry. Это чехол с полноценной физической клавиатурой Creator, которая располагается в нижней части кейса и не перекрывает дисплей. Однако с таким подходом приходится мириться с увеличенной длиной смартфона в чехле.

Clicks creator – чехол для iPhone со встроенной физической клавиатурой по цене $139

Клавиатура подключается к iPhone через порт Lighting или USB-C, в зависимости от модели, и позволяет заряжать смартфон как обычно. Поддерживаются модели iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro и Pro Max. В новинке нет модуля Bluetooth и встроенного аккумулятора, который нужно было бы подзаряжать. Зато устройство имеет встроенную подсветку, что облегчает набор текста ночью или в темноте. Также заявлена поддержка комбинаций клавиш, что позволяет перемещаться по интерфейсу устройства без использования сенсорного экрана. Например, чтобы прокрутить веб-страницу вниз, можно нажать клавишу пробела.

Чехол с клавиатурой Clicks creator уже доступен для заказа на сайте компании по цене $139. Поставки начнутся с 1 февраля.

Источник: Engadget

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