Планшет Legion Tab превращается в аналог Steam Deck: Lenovo показала Gamepad G9 за $70

Lenovo представила новый аксессуар Gamepad G9, который фактически превращает планшет Legion Tab в портативную игровую консоль в стиле Steam Deck. Идея заключается в том, что вместо покупки отдельного геймерского устройства пользователь получает «2-в-1» — планшет и полноценную портативную игровую консоль.





Lenovo Gamepad G9 — это фактически специальный кейс, который подключается к планшету через USB-C. После этого Legion Tab получает физическое управление: два аналоговых стика, D-Pad, кнопки ABXY, курки, а также дополнительные макрокнопки на задней панели. Lenovo даже продумала передачу звука. Он направляется от динамиков планшета вперед через специальные каналы, как в классических портативных консолях.

Сам планшет — достаточно мощная платформа для игр. Глобальную версию Legion Tab (Gen 5) показали на MWC, и он получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой 165 Гц и аккумулятор емкостью 9000 мА-ч. Такой набор позволяет запускать тяжелые мобильные игры без компромиссов и держать стабильную производительность даже в длительных сессиях.

Gamepad G9 в настоящее время продается в Китае за ¥499 (примерно $70). Он доступен для китайской версии планшета — Lenovo Legion Y700. Пока Lenovo не подтвердила глобальный запуск аксессуара вместе с планшетом, хотя предварительные версии уже можно найти на международных площадках.





Итак, Lenovo делает ставку на универсальность: одно устройство вместо двух. Если Gamepad G9 выйдет глобально, Legion Tab может стать интересной альтернативой портативным консолям — особенно для тех, кто хочет и работать, и играть на одном гаджете без лишних затрат. Хотя такой подход может повлиять на продажи отдельной собственной игровой консоли Legion Go 2.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5google