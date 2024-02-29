Новости Софт 29.02.2024 в 11:46 comment views icon

Cloudflare открыла исходный код Pingora Rust Framework

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Юрій Орос

Автор новостей

Cloudflare открыла исходный код Pingora Rust Framework

Cloudflare объявила об открытии исходного кода Pingora под лицензией Apache 2.0. Pingora — это асинхронный многопоточный фреймворк Rust для создания программируемых сетевых сервисов и уже давно используется внутри Cloudflare благодаря способности выдерживать большие объемы трафика, а теперь Pingora становится программным обеспечением с открытым кодом, что может помочь с построением инфраструктуры за пределами Cloudflare.

Cloudflare описывает фреймворк Pingora следующим образом:

Pingora предоставляет библиотеки и API для построения сервисов на основе HTTP/1 и HTTP/2, TLS или просто TCP/UDP. Как прокси-сервер, он поддерживает сквозной HTTP/1 и HTTP/2, gRPC и прокси-сервер веб-сокетов. (Поддержка HTTP/3 находится в планах.) Он также поставляется с настраиваемыми стратегиями балансировки нагрузки и обхода отказов. Для обеспечения соответствия стандартам и безопасности он поддерживает широко используемые библиотеки OpenSSL и BoringSSL, которые соответствуют требованиям FIPS и пост-квантового шифрования.

Помимо этих функций, Pingora предоставляет фильтры и обратные вызовы, чтобы позволить своим пользователям полностью настроить то, как сервис должен обрабатывать, преобразовывать и пересылать запросы. Эти API будут особенно знакомы пользователям OpenResty и NGINX, поскольку многие из них интуитивно понимают обратные вызовы «*_by_lua» OpenResty.

В операционном плане Pingora обеспечивает мягкий перезапуск без простоев, чтобы обновить себя, не теряя ни одного входящего запроса. Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry и другие обязательные инструменты наблюдения также легко интегрируются с Pingora.

Объявление Cloudflare о переходе Pingora к открытому коду включает также пример построения балансировщика нагрузки с его использованием, передаёт Phoronix. Pingora на этапе до 1.0 еще не имеет стабильности API, и Cloudflare пока не планирует поддерживать операционные системы не с ядром Unix.

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