CEO Cloudflare предупреждает: к 2027 году ИИ-боты превысят количество людей в сети

Шадрін Андрій

CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі

Интернет, которым вы пользуетесь ежедневно, вскоре может быть захвачен искусственным интеллектом. Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс утверждает, что боты ИИ могут генерировать больше трафика, чем люди, уже в течение следующих одного-двух лет.


Выступая о текущих тенденциях в TechCrunch, Принс отметил, что активность ботов стремительно растет, поскольку системы ИИ сканируют веб-сайты и взаимодействуют с ними в больших масштабах. По словам Принса, главная причина этого всплеска — в том, как работают системы ИИ.

«Человек может посетить несколько веб-сайтов, чтобы выполнить задание. Агент ИИ, напротив, может за считанные секунды обратиться к тысячам страниц для сбора информации и выполнения той же задачи. Это вызывает резкий скачок трафика», — объясняет он.

Системы ИИ постоянно сканируют и собирают информацию для своего функционирования, что означает, что они генерируют гораздо больше запросов, чем когда-либо могли бы человеческие пользователи. Именно этот рост спроса может вывести трафик ботов за пределы человеческой активности в ближайшие годы.

Как «песочницы» могут помочь справиться со всплеском трафика ИИ

Принс считает, что этот сдвиг потребует совершенно новых систем, созданных для ИИ. Одна из идей — создание временных «песочниц», в которых агенты ИИ смогут выполнять задачи, а затем исчезать после завершения работы. Например, если вы просите ИИ спланировать отпуск, он может запустить специальную среду для просмотра, сравнения и организации информации, которое потом исчезнет.


CEO Cloudflare Мэтью Принс (справа) дает интервью / Photo: TechCrunch & Getty Images

Такие среды-«песочницы» позволят ботам выполнять задачи, не перегружая веб-сайты или инфраструктуру. Принс предполагает, что каждую секунду могут создаваться миллионы таких «песочниц». Однако обработка трафика такого масштаба также потребует серьезной инфраструктуры — больше центров обработки данных и серверов для поддержания постоянной активности ИИ.

«Я считаю, что люди не осознают одну вещь в отношении ИИ — это изменение платформы. ИИ — это еще одно изменение платформы. Способ, которым вы будете потреблять информацию, будет в корне отличаться», — сказал он, сравнивая это с переходом от настольных компьютеров к мобильным устройствам.

То есть, для Принса это не просто очередная технологическая тенденция. Но, когда директор Cloudflare давал это интервью, он, наверное, не знал всей статистики.

Боты уже опередили людей — и это произошло раньше прогноза

А теперь — внимание: на самом деле, по данным ежегодного отчета Imperva Bad Bot Report 2025, автоматизированный трафик уже превысил человеческий впервые за десятилетие — боты составили 51% всего веб-трафика еще в 2024 году.

Таким образом, вопрос уже не в том, станут ли боты доминирующими, а в том, насколько более глубоким станет это доминирование в ближайшие годы.

Злонамеренные боты — отдельная угроза

Не весь бот-трафик является нейтральным или полезным. Вредные боты сейчас составляют 37% всего интернет-трафика — по сравнению с 32% в 2023 году. Атаки с целью захвата учетных записей пользователей в 2024 году выросли на 40%.

Этот скачок, скорее всего, обусловлен тем, что киберпреступники используют ИИ для совершенствования своих методов. Особенно под ударом оказались финансовые сервисы, здравоохранение и электронная коммерция.искусственный

До эпохи ИИ интернет выглядел иначе

До появления генеративного ИИ боты составляли лишь около 20% интернет-трафика, а самым большим ботом был веб-краулер Google. Остальную часть автоматизированного трафика генерировали преимущественно мошенники и злоумышленники.

Сегодня же картина кардинально изменилась. Среди ботов, осуществляющих ИИ-атаки, лидирует ByteSpider Bot с долей 54%, за ним AppleBot (26%), ClaudeBot (13%) и ChatGPT User Bot (6%).

Источник: Digital Trends

