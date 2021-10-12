Рівно місяць тому головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що незабаром в торговельних центрах України встановлять спеціальні камери для контролю за дотриманням карантину. Тепер він конкретизував деталі нової системи.

Отже, Ігор Кузін пояснив, що йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційоване ВООЗ і підтримане МОЗ. Зі слів головного санітарного лікаря, завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотку дотримання протиепідеміологічних норм.

«Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Пілот планується зробити в двох великих містах — Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущений не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні. Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання або недотримання та тип недотримання протиепідеміологічних вимог», — сказав він.

Головний санлікар окремо наголосив, що за умови використання такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних чи конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

Нагадаємо, що навесні минулого року для боротьби з коронавірусом Київ спробував придбати 400 відеокамер з функціями вимірювання температури і розпізнавання особи. Але після аудиторської перевірки КМДА розірвала договір про покупку «розумних камер» за 65 млн грн.

Джерело: Цензор.НЕТ