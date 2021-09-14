



Кабінет Міністрів України на засіданні 13 вересня 2021 року ухвалив нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив деталі нових правил, та зазначив, як саме будуть контролювати дотримання карантину.

Справа в тому, що за правилами місцева влада може лише посилювати в себе обмеження, які дає центральна. Але багато хто на місцях не хоче гнівити виборців, тому правила саботували, а не контролювали. Якщо така ситуація повториться зараз, то головний санітарний лікар обіцяє посилити адміністративний вплив.

Зокрема, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити до областей, до окремих закладів, щоб там пояснювати або на місці переконуватися в тому, що норми працюють ефективно.

«Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій» — розповів Ігор Кузін.

Головний санітарний лікар України також зазначив, що ВООЗ запустить найближчим часом пілот про деперсоналізований моніторинг стану ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог.

Нагадаємо, що навесні минулого року для боротьби з коронавірусом Київ спробував придбати 400 відеокамер з функціями вимірювання температури і розпізнавання особи. Але після аудиторської перевірки КМДА розірвала договір про покупку «розумних камер» за 65 млн грн.

Джерело: Liga.net