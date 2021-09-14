В торговельних центрах України встановлять спеціальні камери для контролю за дотриманням карантину (маски, дистанція тощо)
Кабінет Міністрів України на засіданні 13 вересня 2021 року ухвалив нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив деталі нових правил, та зазначив, як саме будуть контролювати дотримання карантину.
Справа в тому, що за правилами місцева влада може лише посилювати в себе обмеження, які дає центральна. Але багато хто на місцях не хоче гнівити виборців, тому правила саботували, а не контролювали. Якщо така ситуація повториться зараз, то головний санітарний лікар обіцяє посилити адміністративний вплив.
Зокрема, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити до областей, до окремих закладів, щоб там пояснювати або на місці переконуватися в тому, що норми працюють ефективно.
«Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій» — розповів Ігор Кузін.
Головний санітарний лікар України також зазначив, що ВООЗ запустить найближчим часом пілот про деперсоналізований моніторинг стану ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог.
Нагадаємо, що навесні минулого року для боротьби з коронавірусом Київ спробував придбати 400 відеокамер з функціями вимірювання температури і розпізнавання особи. Але після аудиторської перевірки КМДА розірвала договір про покупку «розумних камер» за 65 млн грн.
Джерело: Liga.net